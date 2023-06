Le anticipazioni di Terra Amara promettono una settimana avvincente e piena di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a domenica 11 giugno, Cetin sarà desideroso di vendetta, dopo la rissa in cui ha difeso l'onore di Gulten e Zuleyha. Con l'aiuto di Gaffur, l'uomo riuscirà finalmente a vendicarsi degli uomini che lo hanno accoltellato. Ma questo non sarà l'unico evento tragico della settimana, poiché Yilmaz sarà intenzionato a lasciare Mujgan e le chiederà il divorzio, nutrendo rancore nei confronti della donna per l'arresto di Zuleyha.

Terra amara, puntate dal 5 all'11 giugno: Zuleyha subisce angherie in prigione

Nelle puntate di Terra Amara, trasmesse dal 5 all'11 giugno, Saniye chiederà aiuto a Naciye per risolvere la questione del debito contratto da Gaffur con Hatip. Nonostante le iniziali resistenze del marito, Naciye riuscirà a impossessarsi della cambiale e dei soldi già dati ad Hatip per ripagarla. Ma quando quest'ultimo scoprirà la verità, si precipiterà da Sermin per sfogarsi. Tuttavia, questa volta, la donna sarà in compagnia di Fusun e costringerà l'uomo a inventare una scusa improvvisa.

In seguito Saniye e Gaffur riusciranno a recuperare la cambiale che avevano firmato e i soldi consegnati ad Hatip. La coppia deciderà di utilizzare il denaro per finanziare gli studi futuri di Uzum.

Nel frattempo, Zuleyha continuerà a soffrire in prigione, dove subirà molte angherie da parte delle altre detenute: la donna non riuscirà a stare lontano dai suoi amati figli Adnan e Leyla, ma non avrà altra scelta. Durante una delle visite degli stessi, Zuleyha perderà il controllo e minaccerà con un vetro una delle sue compagne di cella.

Hunkar chiede scusa a Zuleyha

Hunkar chiederà scusa a Zuleyha per i soprusi subiti in passato. Yilmaz sarà presente alla stessa visita e giurerà alla donna di tirarla fuori al più presto.

Successivamente Behice consiglierà a Mujgan di farsi furba e di negoziare i termini del divorzio con Yilmaz a suo vantaggio. Nel frattempo, Demir uscirà dal coma e scoprirà che Zuleyha è stata arrestata, ma inaspettatamente deciderà di non aiutarla.

Quando l'uomo verrà a sapere delle visite di Yilmaz alla moglie, però si recherà in prigione per ascoltare di nascosto le conversazioni tra Zuleyha e Yilmaz.

Hatip, intanto, andrà a trovare Sermin per godersi una serata in tranquillità, ma scoprirà di doversi confrontare con un aut aut: l'uomo dovrà divorziare da Naciye, altrimenti non potrà più incontrarla. Mujgan, invece, supplicherà il marito Yilmaz di darle un'altra possibilità, ma l'uomo non sembrerà avere alcuna intenzione di ritornare sui propri passi. Al contrario, Yilmaz deciderà di sbattere la moglie fuori di casa, ma la donna incapace di vivere senza il suo amato, prenderà una drastica decisione.

Demir e Yilmaz vengono arrestati

Mujgan sarà assai disperata e chiederà a Behice di portare Kerem Ali nell'abitazione che un tempo condivideva con il marito, l'intenzione del medico sarà quella di rimanere sola.

Poco dopo la donna scriverà una lettera di addio, ormai convinta di suicidarsi.

Nel frattempo gli avvocati di Zuleyha cercheranno di salvare la donna, ma soltanto la testimonianza di Demir potrebbe esserle utile. Tuttavia, le dure parole di quest'ultimo vanificheranno tutti gli sforzi dei legali. Inoltre, l'udienza verrà interrotta improvvisamente, a causa degli scatti d'ira di Demir e di Yilmaz. Così i due uomini verranno arrestati entrambi.

Intanto, Adnan cercherà in tutti i modi di ritrovare sua madre, mentre Behice tornerà da Mujgan e la troverà in fin di vita dentro la vasca da bagno. Ma grazie al suo intervento tempestivo e a quello dei medici, la dottoressa verrà salvata. Infine Fekeli verrà a conoscenza del tentativo di suicidio di Mujgan e si precipiterà in ospedale da lei.