La soap opera turca drammatica Terra Amara continua la propria messa in onda su Canale 5 con tanti colpi di scena.

Negli episodi che verranno trasmessi il 5, il 6, il 7 e l’8 giugno 2023, Yilmaz Akkaya (Ugur Guneş) chiederà il divorzio alla moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ypek Yalova).

Anticipazioni Terra amara del 5 giugno: Cetin deciso a vendicarsi

Gli spoiler dell’episodio trasmesso lunedì 5 giugno, svelano che per cominciare Cetin (Aras Şenol) sarà deciso a vendicarsi degli uomini che lo hanno accoltellato dopo che aveva preso le difese di Gulten (Selin Genç) e Zuleyha (Hilal Altinbilek).

Intanto Yilmaz vorrà divorziare da Mujgan dopo che lei aveva portato Zuleyha ad attentare alla vita del marito Demir (Murat Ünalmış).

Episodio del 6 giugno: Naciye aiuta Saniye

Nella puntata di martedì 6 giugno, Naciye (Şirin Öten) aiuterà Saniye (Selin Yeninci) a impossessarsi dei fogli che Gaffur (Bulent Polat) ha firmato a suo marito Hatip (Mehmet Polat). La governante dei Yaman riceverà, grazie alla moglie di Tellidere, anche i soldi che suo marito ha già saldato al ricattatore.

Hatip si presenterà a casa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) per sfogarsi con lei dopo aver scoperto il tradimento della moglie, ma troverà soltanto Fadik (Polen Emre).

Trama del 7 giugno: Yilmaz promette a Altun di farla scagionare

Le anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio di mercoledì 7 giugno, dicono che Saniye sarà pronta a comunicare a Gaffur di aver recuperato il denaro che lui aveva dato a Hatip: in particolare la governante vorrebbe pagare gli studi alla piccola Uzum in futuro.

Intanto Zuleyha verrà presa di mira dalle altre detenute, anche se ben presto Yilmaz le prometterà di farla scagionare.

Hunkar (Vahide Percin) dopo aver avuto i sensi di colpa per il male fatto alla nuora Altun, le consentirà di rivedere i figli: inoltre la signora Yaman sarà disposta a fare il possibile per far ritornare Zuleyha alla villa.

Intanto Behice (Esra Dermancıoğlu) consiglierà alla nipote Mujgan di accettare la richiesta di divorzio di Yilmaz.

Puntata 8 giugno: Zuleyha aggredisce una detenuta, Demir esce dal coma

Nella puntata in programma giovedì 8 giugno, Zuleyha finirà per aggredire una compagna di cella dopo aver ricevuto la visita in carcere dei suoi figli.

Intanto Demir uscirà dal coma ma non avrà alcuna intenzione di far scagionare la moglie. Appena verrà dimesso dall’ospedale, intanto, Yaman assisterà a un incontro tra Zuleyha e Yilmaz in prigione. Infine Sermin proverà a imporre ad Hatip di divorziare dalla moglie Naciye altrimenti lo lascerà.