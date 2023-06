Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Terra Amara. La TV Soap turca, grazie alle sue dinamiche intricate e ai personaggi ricchi di fascino, è riuscita a lasciare un'impronta non indifferente nella programmazione di Canale 5. Le puntate in onda dal 12 al 18 giugno 2023 saranno altrettanto interessanti. In particolare, Demir sarà così arrabbiato con Zuleyha da allontanare i suoi bambini, mentre Cetin prenderà una decisione imprevista per salvare la sua famiglia. Sermin farà la spia in carcere e Julide dovrà affrontare un momento difficilissimo per via del suo lavoro.

Terra Amara, anticipazioni dal 12 al 18 giugno: Demir porterà via i figli di Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda dal 12 al 18 giugno, Zuleyha chiederà a Yilmaz di smetterla di recarsi in prigione per farle visita Proverà un enorme dispiacere nel cuore, ma il suo obiettivo sarà semplicemente quello di evitare di mettere in pericolo i suoi figli. L'uomo farà fatica a metabolizzare questa decisione e solo una lettera gli svelerà i motivi che si celano dietro a tutto questo.

Nel frattempo, Hunkar porterà i bambini in carcere per farli parlare con la mamma. L'incontro, però, non avrà le conseguenze sperate perché Demir, venuto a conoscenza della cosa, andrà su tutte le furie. In preda a una rabbia cieca, costringerà i piccoli a lasciare Cukurova.

I tentativi di dissuaderlo non serviranno a nulla.

Spoiler di Terra Amara fino al 18 giugno: Cetin sarà determinato a lasciare Cukurova

Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, in onda dal 12 al 18 giugno, rivelano che Cetin e Fekeli rischieranno di morire in un attentato. Miracolosamente ne usciranno sani e salvi ma il primo prenderà una decisione drastica.

Per salvaguardare il benessere della sua famiglia, infatti, inizierà a riflettere su una sua possibile fuga da Cukurova.

Intanto, la piccola Uzum subirà un trauma. Oltre a essere stata allontanata dalla mamma, infatti, sarà anche partecipe delle urla tra Demir e Hunkar. La discussione prenderà una piega spiacevole, fino a raggiungere toni accesi e imprevedibili.

Julide sospesa dal suo lavoro di procuratrice

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Julide farà una scoperta scioccante. A causa del ritrovamento di alcune banconote facenti parte di un delicato caso, verrà sospesa dal suo incarico. Fino alla conclusione degli accertamenti, dovrà fare a meno del ruolo di procuratrice. Riuscirà a scagionarsi? O avrà le mani legate?

Le anticipazioni dal 12 al 18 giugno rivelano che Zuleyha verrà messa al corrente degli avvenimenti esterni da Sermin. Quest'ultima, infatti, correrà in carcere per parlare del destino subito dai suoi bambini.