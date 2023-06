Nell'episodio della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda martedì 20 giugno su Canale5 alle ore 14:10, Mujgan confiderà a sua zia che vorrebbe Altun morisse una volta per tutte.

Nel frattempo, Hunkar farà visita a sua nuora in ospedale mostrandole tutto il suo sostegno per la difficile situazione. Successivamente, Behice entrerà in ospedale e proverà ad uccidere la moglie di Demir, ma non tutto andrà secondo i piani della donna che verrà bloccata. Infine, la signorina Zuleyha chiederà alla guardia di poter incontrare il procuratore Julide.

Hunkar va da Zuleyha in ospedale per chiederle scusa

Nella prima parte dell'episodio di Terra Amara, Hunkar si recherà da Zuleyha in ospedale dopo aver appreso che ha subito un'intossicazione e che è stata trasportata al pronto soccorso. Nello specifico, la matrona di Cukurova vorrà rinnovare a sua nuora le proprie scuse per tutto il male che le ha fatto in questi anni e soprattutto per non aver saputo difendere Leyla e Adnan lasciando che Demir li allontanasse da Cukurova.

Behice prova ad uccidere Altun nel reparto dell'ospedale

Nel frattempo, Mujgan si confiderà con sua zia confessandole che vorrebbe la morte di Zuleyha ritenendola l'unica colpevole di tutte le spiacevoli situazioni che le sono accadute da quando è approdata ad Adana.

A questo punto, Behice accoglierà il desiderio della nipote e, travestendosi da infermiera, riuscirà ad entrare nel reparto in cui Altun è ricoverata. In particolare, la signora Hekimoglu proverà ad ucciderla con una siringa piena d'aria, la moglie di Demir si sveglierà tuttavia in tempo graffiandole il viso e costringendola a fuggire.

Infine, Zuleyha chiederà di incontrare il procuratore Julide per raccontarle quanto è accaduto durante la notte.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra Amara

Nell'episodio precedente di Terra Amara in onda lunedì 19 giugno su Canale5, Hatip sparge la voce che Demir abbia avvelenato la signorina Altun per metterlo in cattiva luce dinanzi ai presenti della camera di commercio, ma tutto si risolve quando anche le altre detenute iniziano a sentirsi male per un intossicazione.

Intanto, Hunkar distrugge il filmino compromettente di Zuleyha per evitare che suo figlio lo usi contro di lei durante il processo in tribunale. Infine, Sabahattin costringe la sua ex moglie Sermin a presentarsi in procura e a confessare di aver incastrato Julide facendo trovare nel suo appartamento dei soldi legati ad un caso di corruzione. Infine, la donna viene reintegrata nel suo ruolo di procuratore.