Vladimir Luxuria ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus. L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha toccato vari temi parlando anche del rapporto, nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, fra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro.

Secondo Luxuria chi vive una discriminazione nella vita, come nel caso dell'ex gieffina che in quanto donna trans è stata spesso oggetto di discriminazione, tende a credere che tutti abbiano quella stessa impostazione e che siano interessati solo a giudicare e offendere.

Su Daniele, Vladimir si è espressa in questi termini: "Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere”.

Vladimir Luxuria: 'Abbiamo tutte il diritto di amare ed essere amate'

Era stata la stessa Elenoire Ferruzzi, terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 7, a parlare di Daniele Dal Moro dichiarando come l'imprenditore sia una persona che tende a sbottare per far passare gli altri dalla parte del torto. Ferruzzi ha poi detto di aver soltanto perso del tempo a volergli bene mentre il veneto pensava solo a fare il suo gioco nel Reality Show: "Dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto. Quanto tempo perso a volergli bene, mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né mio amico e né nient’altro.

Un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto".

Già ad ottobre del 2022, Vladimir Luxuria aveva parlato del rapporto fra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, impegnati, in quel momento entrambi nel GF Vip 7. L'opinionista dell'Isola dei Famosi aveva detto: "Abbiamo tutte il diritto di amare ed essere amate", così come di effettuare il primo passo o indietreggiare.

D'altra parte Vladimir aveva aggiunto che ciascuno ha poi il dovere di accettare di essere rifiutato.

Vladimir Luxuria su Helena Prestes: 'Ha usato la strategia della bullizzata giocandoci molto sopra'

Venendo alla più stretta attualità, Vladimir Luxuria è ancora impegnata all'Isola dei Famosi che stasera vivrà la propria finale.

Vladimir Luxuria ne ha così approfittato per rivelare cosa pensi di alcuni naufraghi parlando della lite che ha visto come protagonisti Gian Maria Sainiato ed Helena Prestess, per quanto concerne la veridicità della relazione fra la modella e Carlo Motta. Proprio sulla naufraga, Luxuria ha detto: "Ha usato la strategia della bullizzata giocandoci molto sopra". Su Cristina Scuccia ha detto di 'avere fatto una scelta coraggiosa' a partecipare all'Isola dei Famosi mentre ha giudicato Nathaly Caldonazzo come una persona estremamente combattiva.