Molti colpi di scena caratterizzeranno Un posto al sole nella settimana dal 12 al 16 giugno. Nunzio e Rossella si lasceranno andare a un bacio inaspettato, e Giulia si riavvicinerà a Luca destando il malumore di Renato. Per Marina e Roberto arriverà una rottura, mentre Ida si rimetterà in viaggio verso Napoli. Mariella intuirà che Cerruti le nasconde qualcosa che riguarda la sua vita sentimentale e Clara rimarrà sorpresa da un gesto di Eduardo.

Anticipazioni Un posto al sole: crisi tra Rossella e Riccardo

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno raccontano che Nunzio tornerà protagonista.

Preso dalla nostalgia, il figlio di Franco telefonerà a Chiara, ma sarà molto deluso dalla sua reazione. Nel frattempo Rossella e Riccardo proseguiranno la loro relazione tra alti e bassi. Il dottor Crovi avrà dei modi di fare che non piaceranno alla fidanzata e Ornella farà riflettere la figlia di Silvia su degli aspetti particolari di Riccardo. Nunzio e Rossella si ritroveranno delusi alle rispettive vite sentimentali, e tra loro ci sarà un momento di forte vicinanza. I due amici si lasceranno andare a un bacio inaspettato e anche se si prometteranno di continuare le loro vite come se nulla fosse accaduto, non potranno fare a meno di ripensarci.

Anticipazioni settimana dal 12 al 16 giugno: Renato infastidito da Giulia e Luca

La settimana di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno vede protagonista anche Luca, che dopo esserci confidato con Michele sulla sua malattia dovrà fare i conti con i pregiudizi che riguardano questo problema. Nel frattempo il dottor De Santis sarà sempre più vicino a Giulia e la loro intesa darà non poco fastidio a Renato.

La reazione di Poggi alla nuova frequentazione della ex moglie sarà del tutto inaspettata e darà da pensare a Raffaele. Pur di evitare Giulia e Luca, il signor Poggi chiederà ospitalità a Otello. Le novità non mancheranno neanche a casa Ferri, perché l'arrivo di Marina porterà a nuove discussioni, tanto che la donna arriverà a cacciare Roberto di casa.

Eduardo pronto a farsi avanti con Clara che sarà stupita da un suo gesto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno rivelano che Ida si rimetterà in viaggio verso Napoli, mentre Lara si preparerà alla vacanza con Tommaso a Capri. Proprio quando la signora Martinelli sarà pronta per la partenza, un inaspettato arrivo potrebbe complicare i suoi progetti. Eduardo, invece, sarà sempre più deciso a conquistare il cuore di Clara e a questo proposito farà un gesto nei suoi confronti che la lascerà senza parole. Mariella inviterà a cena Castrese e Salvatore. Quest'ultimo accetterà di buon grado convinto che il compagno sia pronto a fare coming out, ma non tutto andrà come sperato. Deluso dalla serata Cerruti andrà in crisi e Mariella sarà sempre più sospettosa sulla vita sentimentale del suo migliore amico.