In Terra Amara Çukurova si riunirà per dare l'ultimo saluto a Yilmaz, morto tragicamente in un incidente stradale. Tutti vorranno dargli un ultimo saluto a incominciare dal suo amore di sempre Züleyha fino al rivale Demir. Soprattutto l'atteggiamento di quest'ultimo sconvolgerà i presenti: Demir si presenterà affabile e forse pentito per tutto il male provocato a Züleyha e Yilmaz.

Le famiglie Fekeli e Yaman in lutto per la morte di Yilmaz

La morte di Yilmaz segnerà non solo Züleyha, ma tutta Çukurova. Il ragazzo era molto amato e nessuno si sarebbe mai aspettato una morte prematura.

Il giorno dei funerali tutta la città accorrerà per dargli un ultimo saluto. Lì, davanti alla salma, ci saranno Züleyha e Müjgan, le donne della vita di Yilmaz.

Tutti proveranno a stargli vicino, a partire da Sermin, ma anche i dipendenti della tenuta Yaman, come Saniye e Gülten: soprattutto quest'ultima non lascerà un attimo la sua amica. Le persone presenti porgeranno una carezza anche al piccolo Adnan, presente alla cerimonia funebre.

Il viaggio di Yilmaz verso la sepoltura

Züleyha sarà distrutta dal dolore e non farà altro che piangere adagiata sopra la salma di Yilmaz. Demir non potrà non notare la disperazione della ragazza e dentro di lui, probabilmente, si sentirà in colpa per averli tenuti separati per tutto questo tempo.

A ogni modo, dopo il rito funebre, arriverà il momento della sepoltura. Il corpo di Yilmaz verrà portato in corteo per tutta la città, portato a spalla dalle persone che negli anni gli sono state vicine. In prima fila ci sarà Fekeli e sorprendentemente anche Demir deciderà di portarlo in spalla.

Insieme a Fekeli e Demir ci sarà anche Gaffur, mentre Çetin aprirà il corteo con il ritratto di Yilmaz.

Demir lo accompagnerà per il primo tratto di viaggio, successivamente cederà il suo posto a Fikret.

Il gesto di Adnan

Si arriverà nel luogo della sepoltura, contrassegnato da una semplice lapide di legno dove vengono indicate la data di nascita e di morte di Yilmaz (10 settembre 1945 - 15 dicembre 1978).

Il corpo di Yilmaz, avvolto semplicemente in un telo bianco, verrà adagiato da Fekeli all'interno della tomba.

Züleyha osserverà l'operazione tra le lacrime, ma spetterà anche a lei il compito più arduo: donare al suo amato gli ultimi fiori durante la sepoltura.

Mentre Fekeli, Fikret, Demir e gli altri uomini copriranno la salma di Yilmaz con della terra, Züleyha lo saluterà gettando sulla sua tomba alcuni garofani rossi. Il gesto più commovente, però, arriverà quando Adnan correrà ad abbracciare Fekeli proprio davanti alla tomba del padre. Tutti saranno legati da un dolore straziante e la vita a Çukurova, probabilmente, non sarà più la stessa.