La seconda stagione di Terra Amara è ormai agli sgoccioli. Nella puntata che andrà in onda domenica 25 giugno, Zuleyha tornerà in carcere dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Così, Mujgan le farà visita e alla fine uscirà dalla cella con un grosso ed insistente dubbio nella sua mente. Intanto, Uzum inizierà il primo giorno di scuola. Successivamente, la dottoressa Hekimoglu accuserà Behice di aver tentato di uccidere la sua acerrima rivale in amore. Nel frattempo, Demir starà per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat che, però, rimarrà vittima di un incidente mortale.

Infine, Fekeli chiederà ad Hunkar di fermare il figlio nella compravendita.

Zuleyha viene dimessa e torna in cella in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara del 25 giugno, la signorina Altun verrà dimessa dalla struttura ospedaliera nella quale è stata ricoverata per un intossicazione da rame e sarà pronta a tornare in cella. Tuttavia, il procuratore Julide le proporrà di restare in clinica in attesa del processo in tribunale, ma la mamma di Leyla riterrà la prigione molto più sicura. Prima di partire, Zuleyha incontrerà Yilmaz che vorrà chiederle personalmente quello che crede sia accaduto durante la notte e se davvero Behice ha tentato di ucciderla. Però, la moglie di Demir negherà per tranquillizzare l'uomo dicendogli che è stato soltanto l'effetto di allucinazioni causate dalla medicina assunta.

Mujgan visita Zuleyha in carcere che le instilla un grosso dubbio

Successivamente, Mujgan deciderà di affrontare definitivamente la sua acerrima rivale in amore e si recherà in carcere per farlo. Durante l'acceso confronto, Zuleyha farà sapere alla dottoressa che quanto è accaduto quella notte è assolutamente vero: Behice ha provato a toglierle la vita travestendosi da infermiera.

A questo punto, la signorina Hekimoglu avrà un dubbio atroce, così accuserà sua zia di tentato omicidio per capire la sua reazione. Nel frattempo, Uzum sarà pronta per il suo primo giorno di scuola per la gioia di Saniye e Gaffur.

Hunkar ferma la vendita delle azioni di Demir in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Demir vorrà vendere le azioni della raffineria a Vedat, ma quest'ultimo rimarrà vittima di un grave incidente che in realtà fa parte del piano dei temibili uomini di Ankara.

Infatti, questi individui proveranno in ogni modo a indurre Yaman a vendere l'immobile a uno sconosciuto intermediario. Infine, Demir starà per firmare la vendita delle quote, ma Fekeli chiederà ad Hunkar di dissuadere suo figlio mettendola in guardia del pericolo. Pertanto, la matrona di Cukurova arriverà giusto in tempo per bloccare la compravendita.