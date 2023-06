Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati dopo un anno e due mesi dal matrimonio. Per la prima volta l'ex dama di Uomini e donne ha deciso di rilasciare un'intervista a Fanpage.it in cui ha spiegato i motivi della rottura con l'ex cavaliere, ma al tempo stesso ha preferito non entrare troppo nei dettagli. Isabella ha riferito che la situazione è precipitata lo scorso 19 gennaio 2023 e ha ammesso di essere amareggiata per come siano andate le cose.

Le dichiarazioni dell'ex dama

Isabella Ricci ha spiegato che il matrimonio procedeva a gonfie vele, ma il 19 gennaio 2023 è cambiato lo scenario in modo improvviso: "Oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo".

Credeva molto in questa relazione, al punto da avere investito molto per far sì che le cose andassero bene con Fabio Mantovani.

L'ex dama di Uomini e Donne ha riferito di non volere entrare nel merito dei motivi che l'hanno portata ad interrompere le nozze, ma ha lasciato intendere che c'è stato un prima e un dopo: "Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali". Dal racconto è emerso che probabilmente ha sopravvalutato chi aveva al suo fianco facendo un errore di valutazione, così come l'ex cavaliere ha sottovalutato lei.

Isabella Ricci su un possibile ritorno a Uomini e Donne

Dopo le voci legate alla separazione tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani si è mormorato di un possibile ritorno dell'ex dama a Uomini e Donne.

Nell'intervista ha spiegato di non avere pensato a questa cosa, poiché negli ultimi mesi ha avuto a che fare con problemi molto più importanti. Isabella ha riferito che è la redazione del dating show di Maria De Filippi a chiamare dame e cavalieri, poi uno decide se accettare o meno la proposta. In questo momento Ricci non ha assolutamente valutato se accetterebbe o meno di tornare a trovare l'amore sotto i riflettori.

Ricci e Mantovani si erano conosciuti negli studi di Maria De Filippi

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano conosciuti grazie a Uomini e Donne. Dopo un breve periodo di conoscenza, i due avevano deciso di lasciare insieme il programma e avevano anche intrapreso la convivenza. Pochi mesi dopo, l'ex dama e l'ex cavaliere erano tornati negli studi del dating show per annunciare le nozze.

La stessa Isabella aveva rivelato di essere felicissima per le emozioni che stava vivendo e per essere stata accettata dai figli di Fabio.

La coppia si era trasferita a Dubai, ma un anno e due mesi dopo le nozze l'idillio d'amore si è interrotto.