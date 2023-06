Terra Amara prosegue con nuove vicende e, a partire dal 24 giugno, non ci sarà più l'appuntamento del sabato pomeriggio. Domenica 25 giugno, tuttavia, si tornerà con una nuova puntata di un'ora e le anticipazioni annunciano che in primo piano ci sarà la visita di Mujgan a Zuleyha. Quest'ultima, provata dal tentato omicidio da parte di Behice, non potrà fare a meno di accusare sua nipote di esserne la complice.

Nel frattempo, Uzum si preparerà per il suo primo giorno di scuola per la gioia di Gaffur e Saniye. Fekeli, invece, chiederà ad Hunkar di parlare con Demir per convincerlo a non vendere le sue azioni agli uomini di Ankara.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan va a trovare Zuleyha in carcere

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 25 giugno riportano che Zuleyha riceverà una visita inaspettata in prigione. La donna si troverà faccia a faccia con Mujgan e con lei avrà un aspro confronto.

Zuleyha, ancora provata dal tentato omicidio da parte di Behice, accuserà Mujgan di essere complice di sua zia. La dottoressa non riuscirà a capire di cosa stia parlando la sua rivale, ma un dubbio si instillerà in lei. Una volta tornata a casa, Mujgan accuserà sua zia di aver tentato di uccidere Zuleyha, e Behice fingerà di essere sorpresa e indignata per le parole della nipote.

Anticipazioni di domenica 25 giugno: arriverà il primo giorno di scuola per Uzum

La puntata di Terra amara di domenica 25 giugno vedrà protagonista Behice che non solo negherà di aver tentato di togliere la vita a Zuleyha, ma sarà anche indignata per questa accusa. La donna si mostrerà offesa dai dubbi di sua nipote e chiederà a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul.

Nel frattempo, a casa Taskin arriverà un momento molto importante per Gaffur e Saniye che vedranno la loro figlia adottiva andare a scuola per la prima volta. Ad andare a prendere Uzum il suo primo giorno di scuola sarà Hunkar che per la bambina è ormai una nonna a tutti gli effetti. Le due si fermeranno a mangiare una cioccolata e la signora Yaman proverà, senza successo, a farle confessare il segreto che Uzum condivide con Demir.

Fekeli e Hunkar ancora alleati per il bene del paese

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata che andrà in onda domenica 25 giugno Fekeli e Hunkar saranno nuovamente alleati. Ali Rahmet chiederà alla donna di aiutarlo e di parlare con Demir delle sue proprietà.

L'obiettivo sarà quello di convincere il signor Yaman a non vendere le azioni ai misteriosi uomini di Ankara, perché il rischio sarebbe troppo alto. Hunkar sarà d'accordo con Fekeli e non esiterà ad andare a parlare con suo figlio, provando a farlo ragionare anche sul futuro di Zuleyha.