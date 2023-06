Terra Amara prosegue la sua messa in onda nella settimana che va dal 12 al 18 giugno 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a dover scontare la sua pena in carcere dopo aver cercato di ammazzare suo marito.

Intanto la donna potrà contare sul sostegno di Hunkar che, contrariamente a ogni aspettativa, finirà per ingannare suo figlio.

Zuleyha costretta al carcere: anticipazioni Terra Amara 12-18 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso della settimana 12-18 giugno 2023 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover fare i conti con le conseguenze del terribile gesto contro suo marito.

La donna ha provato a togliergli la vita e, per lui, non sarà affatto semplice riuscire a perdonarla, al punto da voler fargliela pagare definitivamente.

Lo scopo dell'uomo sarà quello di allontanarla per sempre dai suoi figli e in tal modo condannarla a una sofferenza atroce.

Yilmaz proverà a dare tutto il suo sostegno alla donna, promettendole che farà di tutto per salvarla ma dovrà fare i conti con una richiesta inaspettata da parte della donna.

Zuleyha chiude con Yilmaz: anticipazioni Terra Amara 12-18 giugno

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra Amara in programma fino al 18 giugno su Canale 5, rivelano che questa vicinanza di Yilmaz finirà per intimorire Zuleyha, la quale arriverà a temere che Demir possa vendicarsi ulteriormente e metterla ancora di più nei guai.

Per tale motivo, quindi, Zuleyha chiederà ad Yilmaz di sparire dalla sua vita: non vuole che vada in carcere a farle visita, perché teme che in questo modo Demir possa non perdonarla mai.

La donna, quindi, seppur con grandissimo dolore deciderà di mettere la parola "fine" al suo rapporto con Yilmaz, con la speranza che Demir possa permettere al più presto di rivedere i suoi bambini.

Un duro colpo per l'uomo che, tuttavia, accetterà la richiesta della sua amata senza fiatare.

Hunkar inganna Demir: anticipazioni Terra Amara al 18 giugno 2023

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha potrà contare su un'alleata speciale e inaspettata.

Trattasi di Hunkar, la quale deciderà di schierarsi con la donna al punto da portare in carcere i due bambini, per permetterle di rivederli.

La donna, quindi, finirà per ingannare suo figlio per schierarsi dalla parte di Zuleyha. Peccato, però, che Demir scoprirà quello che è successo e non sarà per niente tenero e clemente nei confronti di sua mamma.