Terra Amara prosegue con nuove puntate e le anticipazioni annunciano che Demir deciderà di sottrarre Adnan e Leyla anche alla nonna.

L'uomo scoprirà che Hunkar continua a farevedere i bambini a Zuleyha e quindi penserà di punire sua madre, togliendole i nipoti. I figli di Zuleyha verranno portati in un posto segreto: presto si scoprirà che Demir ha deciso di affidare i bambini alle cure di Sevda, l'ex amante del suo defunto padre.

Anticipazioni Terra amara: Demir furioso con sua madre che sarà ancora dalla parte di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Zuleyha soffrirà molto la mancanza dei suoi bambini.

Hunkar starà vicina a sua nuora come potrà e appena ne avrà la possibilità porterà Adnan e Leyla in carcere per far riabbracciare madre e figli.

Quando Demir verrà a sapere che sua madre sta agendo ancora una volta alle sue spalle in difesa di Zuleyha, andrà fuori di sé dalla rabbia e prenderà una drastica decisione. Yaman prenderà con sé i due bambini e li porterà lontano dalla villa, in un posto che non rivelerà a nessuno.

Sevda è la misteriosa donna che si prenderà cura di Adnan e Leyla

Le puntate di Terra amara che andranno in onda prossimamente vedranno in primo piano Demir che prenderà Leyla e Adnan per portarli in un luogo segreto. L'uomo busserà alla villa di Sevda Çaglayan, l'ex amante di suo padre, che sarà destinata ad avere un ruolo sempre più importante nelle vite dei protagonisti.

Yaman dimostrerà di avere molta fiducia in Sevda che, al contrario della sua famiglia, gli trasmette molta tranquillità. La donna racconterà a Demir che aveva conosciuto il signor Adnan quando faceva la cantante e lui ricorderà che suo padre era felice con lei.

In un primo momento, Demir riuscirà a tenere nascosto il luogo in cui ha portato i suoi figli, ma presto dovrà fare i conti con sua madre.

Hunkar andrà a riprendersi i suoi nipoti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che un giorno per caso la piccola Uzum si troverà per caso nell'auto di Demir quando l'uomo andrà a trovare i suoi figli. La bambina vedrà con i suoi occhi Sevda e il posto in cui si trovano Adnan e Leyla. Anche se Uzum prometterà a Yaman di non farne parola con nessuno, alla fine Hunkar scoprirà il segreto di suo figlio.

La donna non perderà tempo e si recherà subito alla villa per riprendere i suoi nipoti, convinta che suo figlio abbia un'amante, ma sarà sorpresa di trovarsi faccia a faccia con la padrona di casa. Quando Hunkar vedrà la donna che tempo prima le aveva portato via il marito, non riuscirà a credere ai suoi occhi e si arrabbierà molto col figlio.