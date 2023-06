Un posto al sole, anticipazioni delle nuove puntate: che succede negli episodi dal 19 al 23 giugno 2023? Marina e Roberto sono al limite della sopportazione, Lara ne approfitta e regna il caos. Chi ne fa le spese è anche il povero Tommaso, nelle mani di una donna senza scrupoli. Rossella e Nunzio si chiariscono dopo il bacio, mentre Clara ed Eduardo accorciano le distanze. E poi ancora, Roberto mostra il suo lato più feroce mentre Filippo e Serena provano a calmarlo.

Di seguito, le trame degli episodi di Un posto al sole che riserveranno tantissime sorprese oltre a un'insolita alleanza che non preannuncia nulla di buono.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno 2023

Nunzio e Rossella si chiariscono dopo il bacio che li ha colti all'improvviso e provano a tornare alle loro vite di sempre. Peccato che entrambi non facciano altro che pensare a quel momento. Sentimenti e riflessioni inaspettate anche per Samuel: dopo aver parlato con Micaela, inizia a capire che Speranza non è la ragazza che fa per lui.

Nello stesso tempo, Micaela è destabilizzata dalle sue emozioni: che si sia davvero innamorata di Samuel? Mariella, invece, si convince che dietro Bufalotto ci sia in realtà Michele. Alla Terrazza c'è clima di festa, perché gli amici di Otello lo festeggiano prima che parta in moto per Indica.

Ci sono problemi sentimentali anche per Viola.

Da tempo ha cercato di mettere a posto i pezzi del suo matrimonio con Eugenio, con la speranza di tornare ad essere una famiglia felice come un tempo. Forse, la sua scelta è stata dettata dal senso di responsabilità, piuttosto che dall'amore. Ornella cerca di starle vicino, ma è distratta dalle dinamiche che ha creato Luca in ospedale.

Tra Marina e Roberto c'è il gelo assoluto e Lara ne approfitta, guadagnando inaspettatamente punti agli occhi di Ferri. Alberto, invece, è geloso del rapporto stretto che si è instaurato tra Clara ed Eduardo e si infuria quando viene a sapere che ha accettato un colloquio al ristornate che le ha proposto proprio il fratello di Rosa.

Ferri è al limite e trova conforto in Lara, che non aspetta altro. Marina, dopo l'ennesima lite, vuole Alberto come alleato e come legale per intraprendere una guerra contro Roberto. A spiazzarla è però un momento di passione con Ferri: tra loro è davvero finita? E quando Lara verrà finalmente smascherata?

Infine, vedremo Rosa lasciarsi andare con Giulia, raccontandole le sue frustrazioni e condividendo con lei il forte desiderio di cambiare vita una volta per tutte.

Dove rivedere le puntate di Un posto al sole

Gli episodi della soap opera possono essere visti in diretta e anche in replica dopo la messa in onda delle 20:50 su Rai 3 accedendo al portale RaiPlay.