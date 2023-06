A Terra Amara i colpi di scena non finiscono mai e a breve i riflettori torneranno ad essere puntati su Gaffur. L'uomo scoprirà che Hatip ha ucciso Cengaver e approfitterà della situazione per prendersi una rivincita su di lui. L'ex capomastro ricatterà il suo rivale in modo anonimo e gli darà un appuntamento per estorcergli del denaro. Hatip, tuttavia, si presenterà all'incontro armato di pistola e tra i due uomini ci sarà uno scontro fisico. Ad avere la peggio sarà il marito di Naciye, mentre Sermin assisterà a tutta la scena di nascosto.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur scoprirà il segreto di Hatip

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, nelle puntate che andranno in onda a breve, Gaffur scoprirà per caso il segreto di Hatip. Il suo braccio destro, Rashid, si presenterà alla villa per vedere Fadik e parlando con la ragazza le racconterà che il suo capo gli ha chiesto di nascondere la sua arma nella foresta. Gaffur coglierà l'occasione per chiedere a Rashid a chi avesse sparato Hatip e lui gli risponderà che si tratta di Cengaver. Dopo aver appreso che l'uomo si è macchiato dell'omicidio, Gaffur studierà un piano per prendersi una rivincita dopo le umiliazioni subite.

Anticipazioni prossime puntate: Gaffur ricatterà Hatip chiedendogli del denaro

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Gaffur tornare protagonista. Dopo aver scoperto che l'assassino di Cengaver è Hatip, il fratello di Gulten gli invierà una lettera anonima, rivelando il suo segreto e chiedendogli una grossa somma di denaro in cambio del silenzio.

L'appuntamento sarà nel bosco e Hatip arriverà all'incontro con una borsa piena di carte, ma resterà nascosto dietro un albero per scoprire l'identità del suo ricattatore. Quando Gaffur andrà a prendere il riscatto, Hatip si renderà conto che è stato lui a minacciarlo e gli punterà una pistola.

Sermin assisterà di nascosto allo scontro tra Hatip e Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel frattempo, Naciye verrà a sapere che Hatip ha intenzione di chiedere il divorzio e si vendicherà di lui. La donna andrà a denunciare suo marito per l'omicidio di Cengaver e la polizia emetterà un mandato di arresto contro di lui. Hatip e Gaffur, invece, continueranno a litigare nel bosco e il marito di Saniye si avventerà sul suo nemico riuscendo a disarmarlo. Hatip non si arrenderà e si avvicinerà ancora a Gaffur che per difendersi farà partire un colpo di pistola. Così Gaffur ucciderà Hatip. L'assassino di Cengaver, infatti, perderà la vita davanti agli occhi spaventati del fratello di Gulten che si allontanerà dopo aver preso la borsa. Gaffur penserà di essere andato via senza lasciare tracce, ignaro che Sermin ha assistito a tutta la scena.