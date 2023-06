Nel corso della terza stagione della soap opera Terra Amara, Hunkar arriverà a compiere un gesto davvero inaspettato contro suo figlio. La donna infatti, armata di fucile, intimerà a Demir di andare via da casa.

Hunkar arriverà a questo gesto dopo che il figlio avrà impedito pure a lei di vedere i nipotini e soprattutto dopo aver appreso che i bambini sono stati affidati proprio alle cure di Sevda, l'ex amante di Adnan senior e sua storica rivale.

Demir vieta anche a Hunkar di vedere i nipoti: spoiler Terra amara

Nel corso delle prossime puntate di Terra amara, i telespettatori assisteranno a vari colpi di scena.

Protagonisti saranno in particolare Hunkar e Demir.

La signora Yaman non tollererà più il comportamento del figlio e ci sarà in particolare, un episodio che farà precipitare la situazione. Tutto accadrà nel momento in cui, Demir vieterà pure alla madre Hunkar di vedere i piccoli Leyla e Adnan.

L'uomo infatti, non prenderà bene il fatto che la madre stia dalla parte di Zuleyha e per questo impedirà anche a Hunkar di vedere i nipotini.

Hunkar su tutte le furie con Demir, lo caccia di casa

Ovviamente Hunkar sarà terribilmente delusa e arrabbiata dall'atteggiamento di Demir, il quale avrà portato i piccoli Leyla e Adnan in un luogo segreto.

La donna non ci metterà però molto a scoprire il nascondiglio ma, quando arriverà sul posto, si troverà davanti a un'amara sorpresa.

I suoi nipotini saranno stati affidati alle cure di Sevda, vale a dire la ex amante di Adnan senior.

Hunkar sarà sconvolta e deciderà di portare via con sé i bambini, intimando a Demir di non farsi più vedere da lei. In buona sostanza lo vorrà cacciare di casa.

Hunkar minaccia il figlio con un fucile: anticipazioni Terra amara

Demir farà ritorno alla Villa, convinto che la madre non stia parlando sul serio. Purtroppo per lui, Hunkar non avrà intenzione di farlo entrare nella tenuta. Quando l'uomo si presenterà ai cancelli, alcuni uomini armati gli impediranno di accedere. Poco dopo comparirà proprio Hunkar che imbracciando un fucile ordinerà al figlio di andarsene. Demir cercherà di dare spiegazioni alla madre, ma lei non vorrà sentire ragioni e arriverà persino a sparare in aria un colpo di fucile.

Insomma Demir, da carnefice si trasformerà ben presto in vittima e sarà proprio lui a essere cacciato da Villa Yaman. Sua moglie Zuleyha e Hunkar invece, stringeranno un rapporto sempre più stretto.