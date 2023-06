Negli episodi della terza stagione di Terra Amara gli spettatori si dovranno preparare a dire addio a Yilmaz. Le ferite che riporterà in un incidente stradale saranno talmente gravi che lo condurranno alla morte. Un brutto colpo non solo per Züleyha, ma anche per l'intera famiglia dei Fekeli. Nonostante le diatribe degli ultimi anni, anche Demir si prodigherà per accompagnare Yilmaz nel suo ultimo viaggio, un segno che simboleggerà la pace ritrovata.

Yilmaz rimane coinvolto in un incidente stradale

A Çukurova avranno inizio i funerali di Yilmaz, morto tragicamente in un incidente stradale.

Dopo essersi riunito in preghiera, il corteo funebre si farà strada verso il cimitero. Saranno quattro le persone che porteranno Yilmaz in spalla e tra questi ci saranno Fekeli, Fikret e Gaffur.

A un certo punto del tragitto Fikret lascerà il suo posto a Demir. Anche se negli ultimi anni con Yilmaz sono stati acerrimi nemici, negli ultimi tempi avevano fatto pace. Demir aveva capito che non avrebbe più potuto tenere Züleyha lontana da Yilmaz, così l'ha lasciata andare concedendole la possibilità di divorziare. Il destino, però, è stato nefasto: il giorno dopo l'inizio di questa nuova vita, Yilmaz è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costata la vita.

Züleyha distrutta dal dolore

Prima di morire, quando si è reso conto che non ce l'avrebbe fatta, Yilmaz ha voluto parlare con Demir e gli ha chiesto di aver cura di Züleyha e Adnan nel caso in cui gli fosse successo qualcosa di brutto. Demir ha mantenuto la promessa, stando vicino alla giovane da quando Yilmaz ha esalato l'ultimo respiro.

Faticherà a vederla così disperata e si sentirà in colpa per non averle consentito di vivere la sua storia con l'amore della sua vita.

Non ci sarà più tempo per pensare al passato, tutta Çukurova vorrà solamente accompagnare Yilmaz in questo ultimo viaggio. Züleyha sarà distrutta e verrà sorretta sia fisicamente che moralmente da Gülten e Sevda.

La pace ritrovata tra le famiglie Fekeli e Yaman

Nel cimitero di Adana inizierà la sepoltura. Come da tradizione saranno gli uomini a occuparsene, quelli che negli anni sono stati più accanto a Yilmaz, ovvero Fekeli, Çetin e Fikret. La salma verrà sepolta in semplice terra, avvolta in un telo bianco e protetta da alcune assi di legno.

Mentre Fekeli verserà della terra sopra le assi, Züleyha dirà addio al suo amore donandogli un mazzo di fiori: dei garofani rossi che adagerà dentro la tomba uno a uno. Anche a Demir verrà concessa la possibilità di seppellire Yilmaz, un gesto fraterno che simboleggerà l'unione ritrovata tra le famiglie Yaman e Fekeli, quella pace arrivata forse un po' troppo tardi.