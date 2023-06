In Terra Amara tutta Çukurova dovrà prepararsi all'ennesimo lutto. Müjgan morirà in un incidente aereo, lasciando nello sconforto totale la sua famiglia. Pochi istanti prima di partire erano stati Fekeli, Lütfiye e Kerem Ali ad accompagnarla all'aeroporto e in quell'occasione la giovane ha avuto modo di salutare per sempre il suo bambino.

Müjgan decide di lasciare Çukurova

Müjgan proverà a farsi una vita dopo la morte di Yilmaz, ma la cosa non sarà facile. Si avvicinerà a Fikret, ma il giovane non saprà darle le giuste certezze, così Müjgan crederà che per lei e il suo bambino sia arrivato il momento giusto per lasciare Çukurova.

Grazie a Lütfiye riuscirà a ottenere un nuovo lavoro in una clinica privata di Istanbul. All'inizio non era sicura di accettare, ma Fikret non le darà modo di cambiare opinione nei suoi confronti, così Müjgan preparerà le valigie.

Müjgan in partenza per Istanbul

Inizialmente partirà da sola: vuole trovare a Istanbul una casa per lei e il suo bambino, quando poi si sarà sistemata tornerà a Çukurova per prenderlo. Müjgan si ritroverà nel parcheggio dell'aeroporto insieme a Fekeli, Lütfiye e Kerem Ali.

Proprio al piccolo vorrà dare alcune "raccomandazioni", ma la ragazza non potrà immaginare che quell'abbraccio con il suo bambino sarà l'ultimo della sua vita.

Müjgan non riesce a separarsi da Kerem Ali

"Fai il bravo, mi raccomando", dirà Müjgan al piccolo Kerem Ali, raccontandogli che cosa si appresterà a fare: "Affitteremo una casa e preparerò una stanza tutta per te, la riempirò con i tuoi giocattoli preferiti".

Lütfiye la spronerà a entrare in aeroporto sennò potrebbe perdere l'aereo, ma Müjgan non riuscirà a lasciare il suo bambino.

"Come farò tre giorni senza di lui?", dirà la ragazza, ma Fekeli la rassicurerà: tre giorni passano in fretta, poi avrà modo di vivere tutta la sua vita con Kerem Ali.

Le ultime parole di Müjgan a Kerem Ali

"Non ci lasceremo mai tesoro mio", dirà Müjgan stringendo il bambino a sé. La ragazza, però, non potrà immaginare che quelle parole saranno le ultime che rivolgerà al suo bambino, legandogli al polso un suo foulard.

Inconsapevolmente gli lascerà un ricordo di sé e si appresterà ad affrontare quel viaggio in aereo che la separerà per sempre dai suoi cari.

L'aereo con a bordo Müjgan cade

L'aereo in volo da Adana verso Istanbul precipiterà e purtroppo non ci sarà nessun superstite. Fekeli, Lütfiye e Fikret sentiranno la notizia alla radio e saranno straziati dal dolore.

Ognuno di loro si sentirà in colpa per la morte di Müjgan: Fikret per non esserle stato vicino, Lütfiye per averle trovato il lavoro. Purtroppo il destino sarà crudele nei confronti della ragazza, e il piccolo Kerem Ali in poco tempo si troverà senza una mamma e un papà.