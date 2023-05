In Terra Amara anche Müjgan perderà prematuramente la vita, vittima di un incidente aereo. La dottoressa era in viaggio verso Istanbul, luogo in cui a breve si sarebbe dovuta trasferire con il suo Kerem Ali: purtroppo nell'incidente non ci sarà nessun superstite.

Müjgan intenta a trasferirsi a Istanbul

Müjgan vorrà iniziare una nuova vita lontano da Çukurova e accetterà un'offerta lavorativa che l'è stata fatta da un ospedale privato di Istanbul. All'inizio non avrebbe voluto considerare un possibile trasferimento, perché c'era qualcosa che la tratteneva nel paese, anzi qualcuno: Fikret.

In più le piaceva il suo lavoro nell'ospedale di Adana, ma una scoperta spariglierà le carte.

Müjgan scoprirà che Fikret è il colpevole dell'incidente domestico che ha avuto come protagonista Ümit e ci rimarrà male quando capirà che le ha volutamente nascosto tutto. Müjgan non riuscirà a fidarsi di lui, per questo motivo metterà la parola fine alla loro relazione e deciderà di trasferirsi a Istanbul.

Müjgan cerca una casa per lei e Kerem Ali

A ogni modo Müjgan vorrà mettere Fikret alla prova: lo osserverà attentamente, per capire se la loro rottura lo porterà a riflettere e magari a fare un passo indietro nella sua vendetta contro Demir, ma così non sarà. Müjgan verrà a sapere dell'ennesimo incontro tra il suo ex e Ümit, organizzato proprio per portare avanti il loro piano vendicativo contro la famiglia Yaman.

Müjgan capirà che Fikret non cambierà mai, così accetterà definitivamente l'offerta di lavoro. Dalla sua parte avrà il sostegno di Fekeli e Lütfiye, che si prenderanno cura di Kerem Ali quando Müjgan volerà a Istanbul per cercare una casa per lei e il bambino. Solo quando troverà una degna sistemazione tornerà a Çukurova per prendere Kerem Ali.

Fikret vuole chiedere in sposa Müjgan

Fekeli, Lütfiye e Kerem Ali accompagneranno Müjgan all'aeroporto. La donna non saluterà il bambino, ma gli donerà un suo fazzoletto, per fare in modo che non si dimentichi mai di lei. La dottoressa non potrà immaginare che quel viaggio segnerà la sua fine: l'aereo cadrà e non ci sarà nessun superstite.

Intanto nel ranch tutti festeggeranno la volontà di Fikret di chiedere in sposa Müjgan una volta tornata da Istanbul, ma un annuncio alla radio manderà a monte i suoi piani.

Il triste destino di Müjgan

Tutti e tre sentiranno la notizia dell'incidente aereo e il mondo gli crollerà addosso. Fekeli, dopo Hünkar e Yilmaz, perderà un altro pezzo importante della sua famiglia: sarà addolorato al solo pensiero che Kerem Ali abbia perso pure la madre.

Tutti si incolperanno per ciò che è successo e per averla lasciata andare, ma purtroppo il rimorso non potrà cambiare questo triste destino.