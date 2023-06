Manca ancora tanto al ritorno in tv di programmi amatissimi come Amici e Uomini e donne, ma in rete già circolano alcune interessanti indiscrezioni su quello che potrebbe accadere al rientro dalle vacanze. Il 5 giugno, per esempio, sul web si è diffusa la voce che Maria De Filippi potrebbe sostituire il pubblico dei suoi show con figuranti che avrebbero il compito di non diffondere anticipazione sulle registrazioni.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

Continuano a trapelare voci sulle registrazioni con le quali Uomini e donne tornerà in onda dopo l'estate: lunedì 4 giugno, ad esempio, alcuni siti hanno parlato di una possibile rivoluzione in arrivo sia nel dating-show che ad Amici, altro storico programma condotto da Maria De Filippi.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che la presentatrice starebbe valutando l'ipotesi di realizzare le puntate dei suoi format quasi "a porte chiuse", ovvero escludendo i fan che settimanalmente riportano spoiler e dettagli su quello che accade in studio un bel po' di giorni prima rispetto alla messa in onda.

Per far sì che non trapelino anticipazioni sulle puntate delle sue trasmissioni, la conduttrice starebbe pensando di sostituire il pubblico con dei figuranti ai quali verrebbe vietato di raccontare cosa succede agli allievi della scuola o tra dame e cavalieri del Trono Over.

Chi va e chi resta a Uomini e donne

Quest'ipotesi riguarda l'edizione 2023/2024 sia di Uomini e donne che di Amici, ovvero di quei programmi che vengono registrati e dei quali trapelano tutte le anticipazioni prima che le puntate vengano trasmesse su Canale 5.

Si dice che Maria non sarebbe disposta a rinunciare al meccanismo delle riprese ma che, per evitare la divulgazione di troppi spoiler, potrebbe accantonare il pubblico e lasciare spazio a figuranti.

Questo cambiamento impedirebbe ai fan di assistere ai loro show del cuore (sia nel pomeridiano che al serale), ma riporterebbe l'effetto sorpresa che manca da quando non c'è più la diretta.

Per quanto riguarda il format che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella, è registrato tutto l'anno e anche con un bel po' di anticipo rispetto alla sua messa in onda; del talent, invece, è live solo l'appuntamento finale in cui viene proclamato il vincitore con il televoto.

Attesa per i nuovi appuntamenti con Uomini e donne

In questi giorni, però, stanno circolando indiscrezioni anche sui cambiamenti che potrebbero essere apportati ai cast delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Nel parterre 2023/2024 di Uomini e donne over, per esempio, potrebbe non figurare più Roberta Di Padua: da quando si vocifera di un flirt in corso tra la dama e l'ex corteggiatore Andrea Foriglio (non scelta di Nicole Santinelli), la riconferma di lei nella nuova edizione appare sempre più lontana.

Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, invece, dovrebbero tornare a settembre e partecipare all'ennesima stagione del dating-show di Canale 5. Sembra allontanarsi, invece, il rientro in studio di Giorgio Manetti: per settimane si è parlato di una possibile "reunion" tra il toscano e la sua storica ex, ma in rete si dice che la redazione non dovrebbe richiamarlo.

Sul fronte Amici, invece, pare che almeno due professori di quest'anno potrebbero lasciare: Arisa ha già fatto sapere che intende dedicarsi alla sua carriera e che deve ancora parlare con la produzione per capire cosa farà in futuro.

Raimondo Todaro, invece, ha risposto con un "e chi lo sa" a Fiorello che gli ha chiesto se sarà insegnante di ballo anche nella prossima edizione del talent-show.