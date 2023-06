Grande dolore in arrivo per Yilmaz durante le prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, non solo Akkaya vedrà fallire miseramente l'ennesimo tentativo di fuga con la sua Zuleyha ma dovrà fra fronte anche anche alle parole di disprezzo che Fekeli gli rivolgerà. Alì Rahmet non tollererà che il suo figlioccio abbia tentato di scappare da Adana senza neanche salutarlo e soprattutto con il chiaro intento di allontanare Kerem Alì dalla madre. Per tali ragioni Fekeli allontanerà il figlioccio imponendogli di non far rientro alla villa.

Fekeli blocca la fuga di Zuleyha e Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul rapporto tra Fekeli e Yilmaz che sembrerà incrinarsi in maniera definitiva. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha metterà un sonnifero in una bevanda che offrirà agli abitanti di villa Yaman per potersi dare alla fuga con Yilmaz e i rispettivi figli. Mentre la coppia sarà in auto, però, una pattuglia della polizia li fermerà e, nonostante i documenti falsi, li condurrà al commissariato per ulteriori controlli. Qui Altun e Akkaya si troveranno di fronte Fekeli e Mujgan. Il tentativo di fuga potrà dunque dirsi fallito.

Yilmaz avrà modo di comprendere che, ad accorgersi della fuga, sarà stata Mujgan.

La dottoressa, infatti, metterà al corrente della situazione Alì Rahmet che chiamerà poi la polizia. Tutto ciò avrà come conseguenza il fatto che Zuleyha dovrà fare ritorno alla villa visto che Demir si presenterà al commissariato e prenderà con sé sia Adnan e Leyla intimando alla moglie di seguirlo se vorrà ancora rivedere i suoi figli.

Altun dovrà cedere alla richiesta del marito anche se sarà da subito chiaro che non avrà alcuna intenzione di dire addio a Yilmaz.

Fekeli deluso da Yilmaz

Frattanto, la situazione per Yilmaz non sarà certo migliore. Fekeli sarà molto adirato con lui e gli rinfaccerà di aver tentato di lasciare il paese senza neanche salutarlo.

Inoltre, Alì Rahmet non approverà minimamente il tentativo di allontanare una madre da suo figlio così in questa circostanza si schiererà dalla parte di Mujgan. Per Yilmaz le cose si metteranno di male in peggio visto che, nel momento in cui cercherà di spiegare le sue ragioni al padrino, quest'ultimo non solo si rifiuterà di ascoltarle ma lo ripudierà come figlioccio e imporrà lui di non fare più ritorno alla villa.

Insomma, lo scenario che si aprirà per Yilmaz sarà dei più bui, ma inaspettatamente potrà contare sull'aiuto di Fikret. Per capire in che modo il nipote di Fekeli potrà dare una mano a Akkaya non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.