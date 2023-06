Lunedì 29 maggio 2023 è ufficialmente ripartita la produzione de Il Paradiso delle Signore 8. Per garantire la messa in onda a settembre la prima fase delle riprese della nuova stagione occuperà gran parte del periodo estivo. Alcuni interpreti della celebre soap di Rai 1 hanno mostrato sui social il loro ritorno sul set. Tra loro, i fan hanno notato un volto nuovo. Si tratta di Luca Ferrante, attore già noto al pubblico per aver lavorato nelle soap Un posto al sole e Centovetrine. Tra gli attori già presenti nel cast, è tornato anche Alessandro Tersigni di cui i fan temevano l'uscita di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: in arrivo nel cast Luca Ferrante

L'ottava stagione de Il Paradiso delle signore riserverà al pubblico vari colpi di scena. Come è accaduto nelle precedenti annate, alcuni personaggi usciranno di scena, mentre altri faranno il loro ingresso nel corso delle puntate. Uno di questi sarà proprio il nuovo arrivato interpretato da Luca Ferrante, in questi giorni sul set della soap, pronto a calarsi nei panni di un personaggio ancora ignoto. L'attore e doppiatore ha confermato la sua presenza nel cast postando nelle storie del suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in sala trucco. Il post è stato poi ripubblicato su altri profili dedicati alla nota soap opera.

Chi è Luca Ferrante, la new entry de Il Paradiso delle signore 8

Luca Ferrante, come è già stato anticipato, è un volto conosciuto dagli amanti delle soap made in Italy. L'attore quarantatreenne, infatti, ha interpretato dal 2007 al 2009 Matteo De Gregorio in Centovetrine, la soap opera trasmessa su Canale 5 dal 2001 al 2016.

Successivamente, l'interprete romano è entrato a far parte del cast fisso di Un posto al sole, la soap storica in onda su Rai 3 da oltre 25 anni. Nella fiction partenopea Ferrante ha vestito i panni di Lorenzo, il figlio di Marina Giordano, un personaggio attualmente non presente poiché vive a Londra. Oltre a lavorare nel campo della recitazione, l'attore, è attivo anche nel campo del doppiaggio.

Il cast sul set: è ufficialmente iniziata la produzione de Il Paradiso delle signore 8

Il set de Il Paradiso delle signore 8 è tornato attivo lunedì 29 maggio 2023. Molti attori hanno condiviso con i loro fan il ritorno sul set, postando nelle storie foto e video che li mostrano nei panni dei loro personaggi. Dunque, i fan hanno visto Pietro Masotti tornare nelle vesti di Marcello Barbieri, Emanuel Caserio in quelle di Salvo Amato, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Francesca Del Fa, Filippo Scarafia, Chiara Baschetti, Flavio Parenti e tanti altri membri del cast, compreso Alessandro Tersigni.

Contrariamente ai rumor che parlavano dell'uscita di scena del direttore del Paradiso, pare che il personaggio tornerà nella nuova stagione, pronto a battere la concorrenza. Le riprese sono iniziate da poco, dunque bisognerà attendere nuovi post del cast per conoscere qualche dettaglio sulle puntate inedite dell'ottava stagione.