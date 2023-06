La soap Terra amara è sempre ricca di sorprese e tra qualche settimana i colpi di scena saranno molti. Ci sarà un profondo cambiamento di Hunkar, che non solo si schiererà dalla parte di Zuleyha, ma appoggerà anche la sua fuga con Yilmaz. I due innamorati saranno pronti per una nuova vita in Germania, ma quando tutto sembrerà risolto Demir fermerà la moglie in procinto di partire. Yilmaz darà la colpa di tutto a Hunkar e in questa occasione mostrerà il suo lato più crudele, rinchiudendola in un capanno in fiamme.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz e Zuleyha pronti alla fuga in Germania

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia raccontano che Yilmaz e Zuleyha metteranno in atto la fuga verso la Germania con i bambini. Questa volta il sogno sembrerà a un passo dal realizzarsi anche perché, oltre ad aver progettato tutto nei dettagli, la coppia avrà l'appoggio di Hunkar. Sarà l'unica a sapere della partenza e Hunkar donerà anche dei gioielli alla nuora, con la promessa di andare a trovare i suoi nipoti. Dopo aver abbracciato Fekeli, Yilmaz prenderà Kerem Ali per portarlo via con sé e dirà a Behice che andranno al parco. Zuleyha, invece, saluterà Hunkar in lacrime e sarà pronta per partire verso il luogo dell'appuntamento con il suo amato Yilmaz, ma qualcosa andrà storto.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz furioso con Hunkar, lei grida la sua innocenza

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha salirà in macchina per lasciare per sempre Villa Yaman, ma all'improvviso verrà bloccata da Demir. "Avevi intenzione di scappare con Yilmaz?", le chiederà l'uomo bloccando ancora una volta i suoi sogni.

Chi gli avrà detto del piano di fuga? Yilmaz aspetterà invano Zuleyha, che non arriverà all'appuntamento e attribuirà la colpa di tutto a Hunkar. L'uomo non avrà nessun dubbio e questa volta sarà carico di rabbia e di vendetta nei confronti della matriarca. I telespettatori, in questa occasione, potranno conoscere il lato più crudele di Yilmaz, che senza farsi domande impugnerà la pistola e si dirigerà a Villa Yaman.

Yilmaz furioso, Hunkar a un passo dalla morte

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz arriverà alla villa e punterà la sua arma contro Hunkar, davanti agli occhi stupiti di Gulten che assisterà impotente a tutto. Senza esitare farà salire la madre di Demir nella sua macchina e minacciandola si dirigerà verso un capanno abbandonato. Nel frattempo Gulten correrà ad avvisare Fekeli di quanto ha visto alla villa e lo pregherà di fermare il figlioccio, avendolo visto fuori controllo. Yilmaz farà sedere Hunkar, che continuerà a ripetergli di non aver parlato con nessuno della fuga, ma lui non vorrà sentire ragioni. Puntandole l'arma contro, Yilmaz continuerà ad accusare Hunkar di aver rovinato i suoi piani e cospargerà il capanno di benzina sotto gli occhi terrorizzati della donna che continuerà a supplicarlo.

Yilmaz lascerà cadere l'accendino e chiuderà la porta, lasciando Hunkar sola e disperata tra le fiamme che si faranno sempre più alte. Solo dopo molti minuti Akkaya si lascerà intenerire dalle urla della donna e un attimo prima che venga divorata dalle fiamme aprirà la porta. In quel momento arriverà anche Fekeli che riabbraccerà Hunkar tra le lacrime.