Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da metà settembre. Con l'inizio della nuova stagione tv 2023/2024, ci saranno un po' di variazioni di palinsesto, a partire dall'appuntamento con la soap La Promessa, che sta andando in onda al posto di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la sua regolare messa in onda su Canale 5, così come ci sarà spazio per il ritorno del Grande Fratello Vip in una veste del tutto nuova.

La Promessa a rischio, ritorna Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre riguarda il ritorno in daytime di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la regolare messa in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, prendendo così il posto de La Promessa, la soap spagnola che ne ha preso il posto in queste settimane e andrà avanti ancora per tutta l'estate.

Cosa succederà, a quel punto, alla nuova soap spagnola? Non si esclude che, con il ritorno di Uomini e donne, l'appuntamento con La Promessa possa essere sospeso momentaneamente dal palinsesto.

La serie potrebbe essere sospesa in attesa che giunga a conclusione la messa in onda di Un altro domani, l'altra soap spagnola che saluterà il pubblico nel corso dei primi mesi della nuova stagione televisiva autunnale.

Grande Fratello Vip rivoluzionato: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre, riguarderà anche la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, però, andrà in onda in una veste del tutto rivoluzionata, dato che quest'anno si punterà sulla presenza in casa di concorrenti sconosciuti.

I casting che porteranno alla scelta dei concorrenti "nip" andranno avanti per tutta l'estate e, a questi, si aggiungeranno 5/6 concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa.

Cambierà anche la messa in onda del programma in prime time, dato che si dovrebbe tornare a puntare sulla puntata singola e non più sul doppio appuntamento serale.

Uomini e donne potrebbe sbarcare in prima serata su Canale 5

Tra le ipotesi in lizza per questa nuova stagione televisiva Mediaset 2023/2024, vi è anche quella legata ad un possibile arrivo di Uomini e donne in prime time.

La storica trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, potrebbe approdare nella fascia serale di Canale 5 con un appuntamento singolo a settimana, che andrebbe a prendere il posto della doppia puntata serale del Grande Fratello Vip.