Lo sceneggiato Terra amara andrà in onda su Canale 5 anche sabato 3 e domenica 4 giugno. Le anticipazioni annunciano che in primo piano ci saranno ancora la disperazione di Zuleyha e la rabbia di Demir. La donna griderà in piazza la sua innocenza e poi tenterà di darsi fuoco cospargendosi di benzina, ma l'arrivo di Fekeli impedirà il peggio. Ali Rahmet prenderà con sé Zuleyha e proverà a calmarla con l'aiuto di Hunkar, mentre Mujgan tornerà a casa. La dottoressa sarà furiosa nel trovare la sua rivale in casa con Yilmaz e la sua famiglia, mentre Zuleyha approfitterà della confusione per prendere la pistola di Fekeli e dirigersi verso villa Yaman.

Trame Terra amara: Zuleyha disperata tenterà un gesto estremo in piazza

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 3 e domenica 4 giugno raccontano che Demir vieterà categoricamente ai suoi operai di offrire ospitalità a sua moglie. Zuleyha sarà sfinita e nella piazza di Adana urlerà la propria innocenza a tutti gli abitanti. La donna poi si verserà addosso della benzina e sarà pronta a darsi fuoco usando un accendino, ma Fekeli glielo impedirà. Fortunatamente Ali Rahmet si troverà a passare per caso e vedendo Zuleyha in difficoltà non esiterà un attimo a salvarle la vita. Dopo aver calmato la signora Altun, la porterà a casa con sé.

Anticipazioni weekend 3 e 4 giugno: Fekeli e Hunkar proveranno a calmare Zuleyha

Le puntate di Terra amara del weekend del 3 e 4 giugno vedranno al centro delle scene ancora la rabbia di Demir che mirerà ad isolare Zuleyha per farle pagare il presunto tradimento.

La donna riceverà la protezione e il sostegno di Fekeli e Yilmaz e poco dopo arriverà anche Hunkar a tentare di rassicurarla.

La madre di Demir proverà a confortare sua nuora, dicendole che prima o poi la rabbia di suo figlio passerà e con il tempo tutto tornerà alla normalità. In quel momento, farà ritorno Mujgan che rinuncerà alla sua idea di fuga in America con Kerem Ali.

Mujgan rinuncerà alla fuga in America e tornerà a casa, ma vi troverà la sua rivale

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 3 e domenica 4 giugno rivelano che quando Muijan rimetterà piede in casa vi troverà la donna che più odia al mondo. Vedere Zuleyha in compagnia della sua famiglia risveglierà la rabbia e la gelosia nella dottoressa, la quale attaccherà subito Yilmaz.

Certa di essere stata tradita, Mujgan non potrà accettare questa situazione e si lascerà andare a un'altra scenata. Il trambusto in casa farà distrarre Fekeli che non si accorgerà di aver lasciato la sua pistola sul comodino. Zuleyha impugnerà l'arma e si dirigerà a villa Yaman, decisa a togliere la vita a Demir e fargli pagare tutta la sofferenza che le ha procurato allontanandola dai suoi bambini.