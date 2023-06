In Terra Amara, a causa dell'ennesimo colpo di testa della nonnina Azize, i dipendenti della tenuta si prenderanno un bello spavento. Senza dire nulla a nessuno, Azize prenderà il piccolo Adnan e lo porterà fuori a cena, solo che dopo un paio d'ore rientrerà a casa da sola. Ovviamente lei non lo ricorderà e tra i dipendenti di Villa Yaman si scatenerà il panico.

Züleyha viene a conoscenza della storia tra Demir e Hülya

Demir scomparirà nel nulla a causa di un assalto a Villa Yaman da parte di alcuni uomini loschi. Züleyha rimarrà mesi e mesi in attesa di sue notizie, e durante questo arco di tempo scoprirà ancora delle malefatte del marito, come quella che riguarda una delle sue ex fidanzate, Hülya.

I due stavano insieme quando erano molto giovani, ma lui improvvisamente l'ha lasciata per sposarsi con un'altra donna.

Lei non ha retto al dolore, così ha provato a togliersi la vita buttandosi dal quarto piano di un palazzo. Ma non è morta, ma purtroppo è rimasta paraplegica. Demir, per cercare di rimediare, ha usato come sempre il denaro, fornendole ogni mese una rendita.

Züleyha vuole scoprire la verità e parte a Smirne per incontrare Hülya

Saranno due donne, Selma e la madre, a confidare tutto a Züleyha e a chiederle i soldi che mensilmente Demir elargiva a Hülya. La ragazza, però, vorrà assicurarsi che la storia sia vera, così partirà a Smirne con l'intenzione di parlare con Hülya.

Lascerà Adnan e Leyla nelle mani di Fadik: non dovrà mai separarsi da loro.

Tuttavia la ragazza, ma anche le altre domestiche, non metteranno in conto i problemi della "mina vagante" Azize.

Azize rientra in villa senza Adnan

Senza badare a nulla, Azize deciderà di uscire a cena portando con sé il piccolo Adnan. Ovviamente non dirà nulla a nessuno, solo alcuni lavoratori li vedranno partire in taxi, ma non si preoccuperanno di avvisare le domestiche.

Dopo un paio d'ore la nonnina rientrerà a casa ma senza il piccolo Adnan. Tutti si chiederanno dove sia finito e tra i dipendenti ci sarà il panico. Fadik e Gülten saranno le più preoccupate, e chiameranno subito Fikret per chiedergli un mano.

Adnan rientra con Betül

Nella tenuta Yaman inizieranno a organizzare le ricerche, mentre in città alcuni passanti fuori dal ristorante noteranno Adnan completamente da solo.

Anche Betül, di passaggio in quella via, vedrà Adnan, così prenderà il bambino e lo porterà a casa.

Nella tenuta tutti saranno pronti a cercarlo, ma fortunatamente arriverà Betül con il bambino, così Gülten lo prenderà in braccio e lo stringerà forte a sé, dopo aver temuto tanto per la vita del piccolo.