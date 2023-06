In Terra Amara Müjgan alzerà bandiera bianca e deciderà di rinunciare per sempre a Yilmaz. Dopo l'ennesima tentata fuga con Züleyha, la donna capirà che non riuscirà in alcun modo a placcare l'amore che il marito prova per la sua ex. Così gli concederà il divorzio e sarà Fekeli a dettare le condizioni. Intanto anche a Villa Yaman Demir avrà delle notizie sorprendenti per Züleyha.

Müjgan si arrende e lascia andare Yilmaz

Yilmaz e Züleyha proveranno a scappare per l'ennesima volta, ma la loro fuga verrà nuovamente fermata da qualcuno. Non si tratterà di Demir, ma di Müjgan e Fekeli.

Soprattutto quest'ultimo si metterà in mezzo per provare a mediare tra figlio e nuora, e fare in modo che nessuno dei due possa soffrire. Alla fine, però, sarà proprio Müjgan a prendere una decisione drastica.

Durante la colazione, dove saranno presenti Fekeli, Fikret, Yilmaz e Behice, Müjgan annuncerà che ben presto lascerà il ranch per un semplice motivo: "Dopo i recenti avvenimenti non ho più voglia di lottare per avere Yilmaz al mio fianco".

Yilmaz deve lasciare immediatamente il ranch di Fekeli

Fekeli capirà le esigenze della ragazza e sarà convinto che tutti insieme potranno trovare la soluzione più consona per fare in modo che il piccolo Kerem Ali non soffra. Fekeli crederà che la ragazza lasci il ranch senza portare con sé il bambino, ma non sarà così: "Non posso lasciarlo con Yilmaz.

Dopotutto ha anche provato a portatemelo via, non mi fido più di lui".

Fekeli continuerà a immischiarsi nella situazione e a dire alla coppia che cosa devono fare per preservare la felicità del loro bambino. In primis dovrebbero chiedere il divorzio e poi vorrebbe che lei rimanesse a vivere con Kerem Ali nel suo ranch, sarà Yilmaz ad andare via, ma potrà vedere il bambino in ogni momento.

L'accordo da Yilmaz e Müjgan

Yilmaz accetterà le condizioni dettate da Fekeli, e da questo momento in poi lui e Müjgan non interferiranno reciprocamente nelle rispettive vite, ovviamente comportandosi da genitori responsabili.

Per far sì che Yilmaz sia pienamente felice, dovrà solamente sperare che anche Demir conceda a Züleyha il divorzio.

Demir pronto a lasciare andare Züleyha

Intanto a Villa Yaman anche Demir vorrà parlare con Züleyha. La donna crederà che il marito la voglia nuovamente separare dai suoi figli, vista la tentata fuga con Yilmaz, e invece Demir la sorprenderà.

Con le lacrime agli occhi le dirà: "Mi arrendo Züleyha, rinuncio a te, anche se continuerò ad amarti". Demir, a malincuore, le concederà la possibilità di divorziare perché merita di essere felice. Demir le imporrà solo una condizione: Leyla deve rimanere a vivere con lui. La ragazza accetterà la proposta?