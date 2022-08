Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha deciderà di mettere la parola fine al suo matrimonio con Demir e di coronare il suo sogno d'amore con Yilmaz. Infatti la ragazza deciderà di scappare insieme al grande amore della sua vita e al piccolo Adnan.

La proposta di fuga di Yilmaz

Dopo la scarcerazione Demir è stato abbastanza freddo con Züleyha, in quanto da Hatip aveva saputo che la moglie aveva tentato la fuga con Yilmaz, ma alla fine verrà a sapere che si trattava solo di un chiacchiericcio. Visto anche il comportamento del marito, Züleyha, anche dopo la scarcerazione di Demir, incontrerà spesso Yilmaz.

I due si ritroveranno in una delle capanne situate all'interno della tenuta della famiglia Yaman. L'amore di Yilmaz nei confronti della ragazza supererà ogni limite, al punto che le chiederà nuovamente di fuggire con lui e di formare insieme ai suoi figli una famiglia: a lui non importa se i piccoli siano figli di Demir, per Yilmaz è come se fossero suoi. Züleyha non si tirerà più indietro e deciderà di scappare insieme al suo grande amore, ma gli chiederà un po' di tempo per preparare al meglio la fuga.

Durante il loro incontro, i due rischieranno anche di essere scoperti da Demir, ma fortunatamente interverrà Gūlten con una scusa e riuscirà a evitare che Züleyha finisca nell'occhio del ciclone per l'ennesima volta.

Fekeli contro la scelta di Yilmaz

Yilmaz tornerà a casa di Fekeli e lo informerà dei suoi piani con Züleyha. L'uomo proverà a fargli cambiare idea: non può costruire la sua felicità "calpestando" quella della povera Müjgan. A Yilmaz, però la felicità di Müjgan non interesserà un granché, così Fekeli non potrà far altro che dargli la sua benedizione.

Demir intanto, ignaro del progetto di fuga di Züleyha, deciderà di far visita alla tomba del suo amico Çengaver. Si sentirà in colpa per averlo trattato male prima di morire, per questo motivo gli vorrà chiedere scusa.

Una figura misteriosa ruba l'assegno di Sermin

Intanto ci sarà ancora un velo di mistero intorno all'incidente stradale di Sermin: infatti la donna è uscito fuori strada mentre stava scappando con i soldi che le ha dato Hünkar per testimoniare a favore di Demir.

La donna ha tentato la fuga senza recarsi in tribunale, e dopo l'incidente ha lottato tra la vita e la morte.

Viste le gravi condizioni di salute, non si è preoccupata di recuperare dalla macchina i suoi effetti personali, ma qualcuno lo farà al posto suo. Infatti una figura misteriosa si recherà presso il luogo in cui Sermin ha avuto l'incidente e prenderà l'assegno che le ha dato Hünkar per testimoniare a favore di Demir, ma chi sarà questa persona?