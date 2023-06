Dovrebbe mancare poco più di un mese alla scelta del cast 2023/2024 di Uomini e donne. Stando a quello che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la redazione dovrebbe selezionare i nuovi tronisti del dating-show tra fine luglio e inizio agosto: il prossimo Trono Classico, inoltre, dovrebbe essere composto sia da sconosciuti (almeno 2) che da volti già noti al pubblico come qualche non scelta. Ancora incerti i nomi dei futuri protagonisti del format Mediaset, ma le prossime settimane saranno decisive.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Le voci di rottura che circolano su Federico e Carola, non sono l'unico argomento che stanno commentando i fan di Uomini e Donne in questi primi giorni d'estate.

Giovedì 22 giugno, infatti, il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per dare un piccolo aggiornamenti su un tema che sta molto a cuore al pubblico del dating-show: i tronisti che animeranno la stagione 2023/2024.

Stando a quello che Lorenzo ha scritto in una Stories, la redazione non avrebbe ancora scelto i ragazzi che cercheranno l'amore in tv a partire da settembre: i casting sono aperti ma tutte le decisioni dovrebbero essere prese tra poco più di un mese e a qualche settimana dalla prima registrazione della nuova edizione.

Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda dopo le vacanze, ma le riprese partiranno con un bel po' d'anticipo all'interno degli studi Elios di Cinecittà.

Le novità sui giovani di Uomini e Donne

Ai fan di Uomini e Donne che continuano a chiedergli chi saranno i tronisti di settembre, il blogger Pugnaloni ha risposto: "Ancora non è stato deciso nulla".

"Sicuramente ci saranno sconosciuti (un ragazzo e una ragazza) e anche volti già noti, come le non scelte di quest'anno o di edizioni passate", ha aggiunto Lorenzo sempre sui social network.

Gli autori del dating-show, dunque, avrebbero intenzione di riconfermare una formula già rodata del Trono Classico, quella che prevede la presenza sulla poltrona rossa di 4 giovani o alla prima esperienza in tv o con qualche altra apparizione su Canale 5 (solitamente si tratta di ex corteggiatori o di single che si sono fatti notare nei villaggi di Temptation Island).

L'esperto che durante l'anno riporta le anticipazioni di tutto quello che accade nelle registrazioni delle puntate, però, ha anche precisato che i nuovi tronisti non sono ancora stati selezionati e che questo di solito accade tra fine luglio e inizio agosto.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne

"Verranno presentati nel corso della prima registrazione", ha concluso Pugnaloni nella Stories che ha caricato su Instagram il 22 giugno.

Il blogger ha preferito non fare i nomi degli ex di Uomini e Donne che a settembre potrebbero tornare in un ruolo inedito, ma i fan hanno già delle idee a riguardo.

In queste settimane, infatti, in rete si è vociferato del possibile rientro agli Elios di corteggiatori come Alice Barisciani (non scelta di Federico Nicotera), Alessio Campoli (spasimante di Lavinia Mauro) e Andrea Foriglio (l'osteopata che Nicole Santinelli ha rifiutato all'ultimo momento preferendogli Carlo Alberto Mancini, che ha lasciato due settimane dopo).

Per quanto riguarda gli sconosciuti che faranno parte del cast 2023/2024 del programma Mediaset, è quasi impossibile scoprire in anticipo le loro identità, a meno che qualche curiosi non li incontri per caso mentre girano il video di presentazione.

Le anticipazioni ufficiali, comunque, trapeleranno l'ultima settimana di agosto (quando è fissata la prima registrazione stagionale) e quel giorno si scopriranno anche le dame e i cavalieri del Trono Over.