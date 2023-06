In Terra Amara Adnan rischierà la vita e tutto a causa della disattenzione di Demir, che lascerà in camera da letto la sua pistola incustodita. Il bambino la scambierà per un giocattolo, ma accidentalmente farà partire un colpo che lo ferirà gravemente e lo condurrà in ospedale. La sua vita sarà appesa a un filo e i medici proveranno a salvarlo con un intervento chirurgico.

La lotta tra Demir e Yilmaz per la paternità di Adnan

Per Yilmaz non sarà più un mistero che Adnan è suo figlio, ma questa scoperta non farà che aumentare le tensioni tra lui e Demir.

Quest'ultimo, per dimostrare a tutti che alla fine il padre del bambino rimane lui, organizzerà la cerimonia di circoncisione, cosa che farà molto arrabbiare Yilmaz.

Mentre nella villa si svolgeranno i preparativi, Yilmaz piomberà nel salotto degli Yaman. "Vuoi far circoncidere mio figlio, è così Demir Yaman?", dirà Yilmaz senza mantenere la calma e la risposta di Demir non si farà attendere: "Tuo figlio? Guarda il suo documento d'identità - gli dirà Demir mostrandogli l'atto di nascita - cosa c'è scritto sotto 'nome del padre'?".

Adnan si ferisce con un colpo d'arma da fuoco

Yilmaz gli strapperà il documento dalle mani: "Sai benissimo che è mio figlio e il suo nome non è Adnan, ma Yilmaz. Dammi mio figlio e me ne vado".

"Adnan è mio figlio, l'ho tenuto io in braccio quando è nato. Puoi portarmi in casa anche l'esercito, ma non mi arrenderò", gli risponderà Demir, ma Yilmaz non ci starà all'ennesima presa in giro, così tirerà fuori la pistola e la punterà contro Demir.

Züleyha proverà a placcare le acque, senza immaginare che al piano di sopra sta per succedere qualcosa di grave.

Si sentirà un sparo provenire dalla camera da letto, tutti correranno e troveranno il piccolo Adnan riverso a terra e gravemente ferito. Il bambino si è messo a giocare con la pistola di Demir e ha fatto accidentalmente partire un colpo.

Züleyha contro Demir e Yilmaz: 'Vi odio entrambi'

Züleyha prenderà il bambino in braccio, e insieme a Hünkar, Yilmaz e Demir correrà in ospedale.

Adnan verrà immediatamente portato in sala operatoria e Züleyha sarà disperata. Anche Müjgan sarà pronta per entrare in sala operatoria, ma Züleyha non glielo permetterà. "Tu non toccherai mio figlio", le urlerà, forse perché teme che Müjgan possa in qualche modo vendicarsi facendo del male al piccolo.

Züleyha se la prenderà anche con Yilmaz e Demir: "E grazie a voi se mio figlio sta combattendo tra la vita e la morte, vi odio entrambi. Se dovesse succedergli qualcosa giuro che vi ucciderò". Nessuno riuscirà a placcare la rabbia della giovane, e Demit e Yilmaz non potranno che sentirsi in colpa per ciò che sta succedendo al piccolo. Riuscirà a salvarsi?