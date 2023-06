In Terra Amara Behice vorrà realizzare un desiderio di Müjgan: eliminare per sempre Züleyha. Rea di essere la rovina del matrimonio tra la nipote e Yilmaz, Behice si offrirà per uccidere Züleyha. Andrà in ospedale, luogo in cui la giovane è ricoverata, e proverà a farla fuori con un’iniezione letale.

Il piano diabolico di Müjgan contro Züleyha

Per Müjgan la causa dei suoi dolori è solamente Züleyha, così sfogherà i suoi pensieri con la zia: desidera con tutto il suo cuore che Züleyha muoia, così Behice si darà da fare per farla fuori per sempre.

Züleyha si troverà in ospedale a causa dei problemi di salute avuti mentre si trovava in cella, e per Behice l’occasione sarà ghiotta per eliminarla e farla fuori per sempre.

Si metterà una divisa da infermiera e si intrufolerà nella camera di Züleyha.

Züleyha si rende conto che qualcuno vuole ucciderla

Visto che Züleyha è una detenuta sarà legata al letto con delle manette, avrà solo una mano libera. “Mi fai infrangere il mio giuramento Züleyha”, dirà Behice, forse facendo riferimento agli altri omicidi commessi in passato.

Dalla tasca della divisa prenderà una siringa, pronto a iniettarla sul braccio di Züleyha. Indosserà la mascherina, le prenderà il braccio, ma proprio quel movimento sveglierà Züleyha, che vedendo quella che a lei sembrerà una semplice infermiera le dirà “che tipo di puntura mi sta facendo?”, ma quando non le darà nessuna risposta si renderà conto che in realtà è qualcuno che le vuole farle del male.

Le guardie non proteggono Züleyha

Behice le tapperà la bocca, ma Züleyha riuscirà a divincolarsi e a togliere la mascherina all’infermiera. Stupita si renderà conto che è Behice. La donna, nonostante l’abbia riconosciuta, non si arrenderà e proverà ugualmente a farle la puntura, ma Züleyha chiederà aiuto, così Behice se la darà a gambe levate.

La fuga le andrà bene perché proprio in quel momento le guardia non saranno presenti di fronte alla porta di Züleyha. Saranno da tutt’altra parte e correranno solamente quando sentiranno la ragazza urlare.

Per il medico e l'infermiera Züleyha ha avuto delle allucinazioni

Anche un medico e un’infermiera arriveranno nella stanza allertati dalle urla della ragazza e quando dirà che la zia di Müjgan ha provato a ucciderla faranno fatica a crederle.

Il medico chiederà alle guardie chi è entrato nella stanza ma loro, per coprire il fatto che non fossero presenti fuori a vigilare, diranno di non aver visto nessuno.

L’infermiera ipotizzerà che forse ha vissuto solo un incubo, mentre per il medico potrebbe essere colpa dei medicinali, sta di fatto che nessuno le crederà, mentre Züleyha vorrà raccontare tutta la faccenda a Jülide. Almeno lei le crederà?