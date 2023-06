La soap opera Terra amara va in onda anche nella settimana dal 12 al 16 giugno, alle ore 14.00 circa, poco prima della nuova telenovela spagnola La promessa.

Le trame intanto saranno caratterizzate dal gesto scioccante di Demir Yaman. Furioso per come sono andate a finire le cose con la moglie Zuleyha, che non ha esitato a colpirlo con una pistola, l'uomo deciderà di strappare i propri figli dalle braccia di nonna Hunkar. La piccola Leyla e suo fratello Adnan saranno così affidati alle cure di alcuni estranei.

Intanto Yilmaz continuerà a far visita ad Altun, ma quest'ultima, presa dalla disperazione, chiederà all'uomo di non andarla più a trovare e di uscire per sempre dalla sua vita.

E mentre Cetin Cigerci sarà in procinto di dire addio a Cukurova per stabilirsi a Istanbul, Julide Yalçınkaya Arcan si vedrà perquisire la sua abitazione e verrà accusata di corruzione dopo alcuni ritrovamenti.

Anticipazioni Terra amara dal 12 al 16 giugno: Zuleyha chiede a Yilmaz di uscire dalla sua vita

La vita di Zuleyha continuerà ad essere piuttosto complicata. La donna si ritroverà ad essere ancora rinchiusa dietro le sbarre a causa del tentato omicidio verso suo marito. Le anticipazioni rivelano che ci sarà una svolta nella vicenda, non proprio felice, quando ella si dispererà ancora di più senza i suoi bambini. Per impedire che Demir possa reagire ancor più negativamente, a Zuleyha Altun non resterà altro da fare che chiedere a Yilmaz di uscire dalla sua vita e di non venire più in carcere a farle visita.

Terra amara anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Demir affida i figli a gente estranea

Nel frattempo Demir Yaman affiderà i piccoli Adnan e Leyla alla cura di gente estranea alla famiglia, incontrando il disappunto di Hunkar. Quest'ultima cercherà di far rinsavire il figlio circa le conseguenze del suo gesto, ma le sue parole cadranno nel vuoto.

Quando Yaman sarà sul punto di trasferire i propri figli altrove, strappandoli dalle braccia della nonna, si renderà conto, troppo tardi, di aver portato con sé anche Uzum. La bambina, infatti, si nasconderà, per gioco, nella macchina di Demir.

Spoiler Terra amara, Julide accusata di corruzione

Brutte notizie in arrivo per Julide, la quale si vedrà perquisire il suo appartamento dagli inquirenti.

Dopo che verranno rinvenute alcune banconote legate ad un caso di corruzione, Julide si vedrà sospendere il suo ruolo di procuratore. Frattanto Cetin sarà pronto a scrollarsi di dosso le vicissitudini degli ultimi tempi, lasciando Cukurova e i suoi problemi per stabilirsi a Istanbul con la famiglia. Tuttavia, il giovane dovrà dapprima informare Yilmaz Akkaya di questo suo trasferimento.