La soap opera Terra amara va in onda anche nella settimana dal 5 al 9 giugno senza alcuna interruzione.

Le trame preannunciano vicende a dir poco complesse. Zuleyha Altun, dopo aver attentato alla vita del marito, si ritroverà a fare i conti con la dura vita del carcere. Non solo la donna verrà presa di mira dalle altre detenute, ma non riuscirà a ottenere lo sconto della pena. La sua libertà dipenderà esclusivamente da Demir il quale, poco dopo, si risveglierà dal coma.

Mujgan Hekimoglu ha tentato di fuggire in America con il figlio appena nato ma deciderà di ritornare da Yilmaz.

Peccato che l'uomo non sarà più disposto a passare sopra le sue malefatte e, incurante delle suppliche della dottoressa, la sfratterà dalla loro abitazione. Completamente allo sbando, Mujgan prenderà in considerazione un gesto estremo.

Anticipazioni Terra amara dal 5 al 9 giugno: Zuleyha accusata di omicidio e presa di mira dalle detenute

Dopo aver sparato al marito, Zuleyha si ritroverà dietro le sbarre. Julide farà di tutto per farle ottenere la pena minima cercando di spacciare il suo gesto come "lesioni personali accidentali". Peccato che il giudice non accolga il capo d'accusa e per la madre dei piccoli Leyla e Adnan non resterà altro da fare che affrontare il processo per tentato omicidio.

Rinchiusa in prigione, Zuleyha verrà presa di mira dalle sue compagne di cella, le quali mostreranno un atteggiamento ostile nei suoi confronti. Preoccupato per lei, Yilmaz andrà a farle visita e le giurerà di tirarla fuori da quel luogo angusto. Anche Hunkar non mancherà di far visita alla nuora, promettendole di farle rivedere i suoi figli.

Terra amara anticipazioni dal 5 al 9 giugno: Demir si risveglia e origlia una conversazione fra Zuleyha e Yilmaz

Mentre Altun patirà le sue pene in carcere, Demir si risveglierà dal coma e non avrà intenzione di tendere una mano alla moglie. Quando il capofamiglia degli Yaman verrà a sapere da una guardia che Zuleyha ha ricevuto una visita da Yilmaz l'andrà a trovare, ma finirà per origliare la conversazione fra i due.

Intanto soltanto la confessione di Demir potrebbe salvare la donna.

Ferito da un'arma contundente, Cetin programmerà vendetta e chiederà aiuto a Gaffur. Nel frattempo quest'ultimo continuerà ad avere dei grossi debiti con Hatip, perciò Saniye non potrà che rivolgersi a Naciye per un aiuto.

Spoiler Terra amara, Mujgan pronta a un gesto estremo

Informata dell'accaduto, una disgustata Naciye metterà mano sul contenuto della cassaforte di Hatip, restituendo a Saniye sia la cambiale di Gaffur che il denaro che quest'ultimo aveva già provveduto a ridare al marito. Nel frattempo Sermin metterà Hatip di fronte a un aut aut: o divorzia oppure non si vedranno mai più.

Fra Yilmaz e Mujgan sarà tutto finito. Il gesto della donna spingerà Akkaya a rompere con lei, respingendo le sue suppliche e sbattendola fuori dalla propria abitazione. La dottoressa prenderà in considerazione un gesto estremo.