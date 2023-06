Le sorprese nelle vicende della soap opera turca Terra Amara che sta avendo un enorme successo in Italia continuano a essere numerose. Dagli spoiler si evince che l’ennesimo tentativo di fuga di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) farà perdere le staffe anche a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). L’anziano uomo non perderà tempo per dire all’ex meccanico di non considerarlo più il suo figlioccio, schierandosi dalla parte della dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha e Yilmaz fermati dalla polizia, Demir disperato

Nelle prossime puntate della telenovela in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, finalmente i due protagonisti assoluti Zuleyha e Yilmaz daranno inizio alla loro fuga dopo essersi procurati dei passaporti falsi. Tutto avrà inizio quando la fanciulla, per riuscire nel suo intento, farà addormentare con un infuso preparato da lei il marito Demir (Murat Unalmis), Sevda (Nazal Kesal) e tutti gli altri membri della tenuta Yaman. A questo punto Altun raggiungerà Akkaya e Kerem Ali accompagnata dai figli Adnan (Ömer Fethi Canpolat) e Leyla dopo aver preparato le valigie.

Ancora una volta i due innamorati non riusciranno a lasciare Cukurova, ma il responsabile non sarà Demir, il quale sprofonderà nello sconforto totale quando capirà che sua moglie è fuggita con il suo rivale in amore, Yilmaz, come tanto desiderava.

Quest’ultimo e Zuleyha, durante il tragitto in automobile, faranno i conti con un nuovo ostacolo, poiché verranno fermati dalla polizia e costretti a recarsi in fretta al commissariato Adana: una volta arrivato in ufficio, Akkaya scoprirà che a denunciare la sua scomparsa e quella del piccolo Kerem Ali è stato Ali Rahmet Fekeli dopo essere stato avvisato da sua moglie Mujgan.

Yaman costringe Altun a tornare alla tenuta, Ali Rahmet caccia Akkaya dalla sua dimora

Zuleyha non avrà altra scelta oltre a quella di rimettere piede alla villa Yaman quando Demir minaccerà di separarla nuovamente dai figli Adnan e Leyla. Akkaya, invece, sarà ai ferri corti con il suo padrino. In particolare, Ali Rahmet rimarrà molto deluso dal comportamento del suo figlioccio, sia per aver cercato di andarsene dalla città senza metterlo al corrente e per aver portato con sé il figlio Kerem Ali senza il consenso di Mujgan.

Fekeli, in preda alla furia, ripudierà Yilmaz e gli vieterà di tornare a vivere nella sua dimora. L’ex meccanico farà il possibile per farsi perdonare dal padrino Ali Rahmet senza riuscirci, e a sorpresa potrà contare sull’aiuto del new entry Fikret Fekeli (Furkan Palali) il quale sarà disposto a dargli una mano.