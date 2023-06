Tante novità accadranno nelle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) proclamerà suo nipote Fikret come suo legittimo erede in seguito alla morte di Hunkar e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Terra amara, anticipazioni: Fikret giunge a Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione annunciano che Ali Ramet prenderà un'inaspettata decisione in seguito a due gravi lutti.

Tutto inizierà quando Fikret giungerà a Cukurova. Una volta arrivato, il ragazzo avrà modo di ritrovare suo zio che non vedeva da oltre trent'anni. Un arrivo che desterà il malcontento di Behice Hekimoglu (Esra Dermacioglu), la quale crederà che la new entry sia un impostore. La zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) cambierà presto idea quando Fikret mostrerà ad Ali Rahmet una cicatrice che si era preoccupato da bambino bruciandosi con il fuoco. Pertanto, il giovane riuscirà a entrare nelle grazie di Fekeli senior, tanto da farsi assumere alla fabbrica di cotone. Nonostante questo, FIkret dimostrerà di nascondere un segreto quando inizierà a indagare sul conto di Yilmaz.

Ali Rahmet disperato per la perdita di Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra amara Yilmaz morirà in seguito a un terribile incidente automobilistico mentre si stava dirigendo in ospedale per stare accanto al figlio. Behice apparirà felice per la morte dell'ex meccanico visto che non era riuscito ad avviare le pratiche del divorzio.

Di conseguenza, Mujgan resterà ancora la legittima erede. Dall'altra parte, Ali Rahmet apparirà disperato per la perdita del figlioccio. Nonostante questo, l'anziano impresario cercherà di stare tranquillo per proteggere suo nipote. A un certo punto però Fekeli senior sentirà il bisogno di confidarsi con qualcuno, tanto da affidare a Fikret un impegno.

Fekeli proclama suo nipote come suo legittimo erede

Ali Rahmer confiderà a suo nipote che non gli resta più tanti anni da vivere visto che il dolore per la morte di Yilmaz e Hunkar è troppo grande da sopportare. Di conseguenza, Fekeli senior inviterà Fikret a prendersi cura della famiglia come avrebbe fatto lui. L'anziano impresario a questo punto proclamerà il giovane come suo legittimo erede. Tuttavia, il nuovo arrivato continuerà a mantenere un comportamento ambiguo. Se da un lato apparirà realmente affezionato a suo zio, dall'altro continuerà a indagare sugli abitanti di Cukurova, tanto che le sue attenzioni si concentreranno pure su Demir Yaman.