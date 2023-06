Tornano le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate in onda dal 25 al 30 giugno 2023. Non mancheranno i colpi di scena, dato che Mujgan tenterà di uccidere Zuleyha sparandole al petto. Tutto accadrà subito dopo la scarcerazione di Altun e proprio quando Hunkar sarà riuscita a scoprire il luogo in cui Demir tiene i nipoti.

La donna prenderà i bambini e li riporterà alla tenuta dove verrà informata che la nuora si trova in gravi condizioni all'ospedale.

Hunkar convince Demir a ritirare la denuncia: Zuleyha viene scarcerata

Continua il successo di Terra Amara, la soap Tv ambientata a Cukurova che va in onda su Canale 5 dal luglio del 2022.

Le trame si faranno sempre più avvincenti anche in questa ultima settimana di giugno. Tutto riprenderà nel momento in cui Mujgan andrà a trovare Zuleyha in carcere per avere un confronto con lei, soprattutto dopo che Altun avrà accusato Behice di tentato omicidio.

Ebbene, durante il confronto, Mujgan inizierà ad avere dubbi sulla zia e ne parlerà proprio con la diretta interessata. Behice si mostrerà offesa per le accuse della nipote e minaccerà di andarsene. Nel frattempo Zuleyha sarà sempre più affranta dal fatto di non poter vedere i suoi figli. Sarà Hunkar a convincere Demir a ritirare la denuncia contro la moglie, facendo in modo che possa essere scarcerata.

Una volta a casa, Demir obbligherà però Zuleyha a fare la cameriera.

Nel frattempo, Behice cercherà di instillare in Mujgan il sospetto che Zuleyha, ora che è tornata in libertà, possa fuggire con Yilmaz. Tra Hunkar e Zuleyha il rapporto si farà sempre più stretto, tanto che Altun le confiderà che Behice ha tentato di ucciderla in ospedale. La madre di Demir crederà alla nuora.

Mujgan tenta di uccidere Zuleyha nelle nuove puntate di Terra amara

Anche in queste nuove puntate di Terra amara, non mancheranno colpi di scena eclatanti. In particolare, la situazione precipiterà nel momento in cui Behice spingerà Mujgan ad uccidere Zuleyha. Lo farà consegnando alla nipote una finta lettera in cui Zuleyha confesserà a Yilamz che é il padre di Adnan.

A questo punto, la dottoressa perderà il senno e darà appuntamento alla sua rivale nel bosco fingendosi Yilmaz. Una volta giunta sul luogo dell'appuntamento, Altun avrà un'amara sorpresa. Mujgan la vorrà costringere infatti ad impiccarsi puntandole una pistola, ma la moglie di Demir si rifiuterà di farlo.

Tra le due donne ci sarà una colluttazione e sarà in questo frangente che partirà un colpo di pistola che ferirà gravemente Zuleyha al petto. La dottoressa, con l'aiuto di Behice, inscenerà un suicidio precipitandosi poi a fuggire. Zuleyha verrà ritrovata da Rasit e trasportata urgentemente in ospedale.

Hunkar scopre dove si trovano i nipoti e li riporta alla Villa: spoiler Terra amara

Nel frattempo, Hunkar sarà riuscita a scoprire grazie ad Usum dove si trovano Leyla e Adnan.

Quando arriverà sul posto, avrà un'amara sorpresa, visto che Demir li avrà affidati alle cure di Sevda, che altri non é che l'ex amante di Adnan senior.

A questo punto, Hunkar prenderà i bambini e li porterà con sé alla villa, dicendo a Demir di non volerlo più vedere. Una volta giunta alla tenuta, Hunkar verrà a sapere che Zuleyha é stata ricoverata in ospedale. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Altun riuscirà a sopravvivere grazie ad un intervento chirurgico.

Tutti penseranno che la donna abbia tentato il suicidio e tra Zuleyha e Mujgan ci sarà uno scontro durissimo. Altun denuncerà la dottoressa? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.