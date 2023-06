Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 nella settimana dal 26 al 30 giugno, parlano di nuovi colpi di scena riguardanti Manuel, la servitù della tenuta e la protagonista principale Jana.

Manuel prenderà parte alla gara di aviazione all'insaputa dei genitori. Quando la madre lo verrà a sapere scaricherà la sua furia sull'innocente Petra. I marchesi inviteranno i duchi De Los Infantes a una battuta di caccia, con l'intenzione di ottenere qualcosa da loro, e che finirà per coinvolgere Manuel. Intanto Jana incontrerà Curro.

I marchesi organizzano una battuta di caccia con i duchi: anticipazioni La Promessa

La competizione per la Coppa de los Pedroches sarà alle porte e Manuel sarà restio al parteciparvi, almeno inizialmente. L'erede della famiglia Lujan cambierà idea grazie a Jana, seppur i suoi genitori abbiano altri programmi in serbo per lui. Don Alonso e Donna Cruz avranno intenzione di organizzare una battuta di caccia per rinsaldare il rapporto con i duchi De Los Infantes e preservare la loro proprietà, ma riterranno opportuna la presenza di Manuel.

A ogni modo il duca acconsentirà a partecipare alla battuta di caccia dei marchesi, i quali ne approfitteranno per manipolare il risultato finale con la speranza di far sentire un abile cacciatore il loro invitato.

Teresa affronta Leonor: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Spazio anche alla servitù nelle prossime puntate de La Promessa. Teresa scoprirà tutta la verità sul fidanzato e la ricca Leonor. La domestica non esiterà a far presente alla sua padrona di essere a conoscenza della loro tresca, chiedendole di non spezzare il cuore a Mauro.

In seguito i due amanti si ritroveranno a parlare di nascosto, confidando il reciproco desiderio di stare insieme.

A quanto pare la battuta di caccia andrà come sperato, ma se i marchesi di Lujan vorranno tirare un respiro di sollievo dovranno coinvolgere anche Manuel. Le anticipazioni della telenovela spagnola rivelano che il duca De Los Infantes si dirà disposto a dare la dote di Jimena in cambio di un matrimonio fra la figlia e Manuel.

Intanto del ragazzo non ci sarà traccia in casa e Cruz verrà a sapere da Petra che potrebbe essersi recato alla gara di aviazione.

Anticipazioni La Promessa: Cruz causa un'ustione a Petra

Furibonda per aver lasciato andare il figlio alla Coppa de los Pedroches, Donna Cruz non si farà alcuno scrupolo a punire Petra bruciandole la mano. Quando Manuel rincaserà a notte fonda, con il premio in mano, si ritroverà a fare i conti con la madre che non gli risparmierà una lavata di capo. Successivamente Don Alonso informerà il figlio che dovrà convolare a nozze con Jimena, la figlia del duca De Los Infantes, in modo da farsi consegnare la dote e salvare la tenuta La Promessa. La reazione di Manuel sarà tutt'altro che positiva, visto che si rifiuterà di sposarla.

Jana, intanto, avrà un incontro con Curro, che però la tratterà con disprezzo. Manuel, invece, consegnerà il premio vinto alla gara di aviazione a Catalina, in modo che possa usare i soldi per salvare la tenuta.