Terra Amara continua ad andare in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5. Tante le novità in arrivo nei prossimi episodi. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Yilmaz e Zuleyha si prepareranno a fuggire nuovamente. Prima, però, Akkaya dovrà fronteggiare l'ennesima cattiveria della moglie, che pur di far restare con sé Yilmaz, si inventerà di essere nuovamente in dolce attesa. Il vero padre di Adnan crederà di essere stato tradito dalla moglie, dato che ormai da tempo tra di loro non c'è più intimità.

Spoiler nuovi episodi Terra amara: Yilmaz vuole uccidere Fikret

Quando Mujgan scoprirà che Yilmaz, pur di stare con la sua amata Zuleyha, è disposto ad abbandonare Kerem Ali, la donna presa dal panico studierà un piano per far si che Akkaya non fugga con lei. Hekimoglu fingerà di essere incinta e in paese si spargerà una voce in merito a una presunta storia tra lei e Fikret. Arriverà anche alle orecchie di Yilmaz, che inizierà a dare parecchio peso alla questione e crederà che Mujgan possa aspettare un figlio proprio da lui. Per ripulire il suo onore Yilmaz vorrà uccidere Fikret. Onde evitare che la situazione finisca in tragedia, Mujgan sarà costretta a confessare di aver finto di essere incinta.

Le parole della nipote di Behice faranno andare su tutte le furie Yilmaz, che deciderà di cacciare dalla villa di Fekeli sia Behice che Mujgan, chiedendo alle due di andare a vivere a Istanbul. Alla fine, però, Behice e Mujgan verranno aiutate da Ali Ramet e gli darà ospitalità all'interno di un'altra sua tenuta a Cukurova.

Mujgan chiede aiuto a Zuleyha per vedere Kerem Ali

Yilmaz e Zuleyha decideranno di programmare una nuova fuga, che dovrà avere luogo dopo che verrà celebrata la ricorrenza dei 40 giorni dalla morte di Hunkar Yaman: Altun si sentirà in dovere di portare rispetto alla suocera defunta. La madre di Adnan parlerà con Demir e gli confesserà di amare ancora Yilmaz e d'incontrarsi segretamente con lui.

Inaspettatamente Yaman dirà alla moglie di essere libera di lasciare la tenuta quando più lo ritiene opportuno. La reazione di Demir lascerà parecchio stupita Zuleyha.

Altun si troverà a dover aiutare Mujgan quando le chiederà di darle una mano affinché possa vedere Kerem Ali, data la contrarietà di Yilmaz. Inaspettatamente Zuleyha deciderà di aiutare la nipote di Behice, perché ricorderà quanto anche per lei sia stato duro stare lontana da i suoi figli per colpa di Demir. Zuleyha si recherà a casa di Yilmaz, dicendo a Nazire di avere il suo permesso per prendere Kerem Ali così da portarlo al parco. In realtà Altun porterà il piccolo nel luogo stabilito con Mujgan.