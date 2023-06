Lo sceneggiato La promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche nella settimana dal 5 al 9 giugno. La soap opera spagnola si movimenterà in particolare attorno all'omicidio del giovane Tomas, a un paio di arresti e a un triangolo d'amore.

Il sergente Funes sarà informato che Tomas non è deceduto nel luogo in cui è stato rinvenuto. ma altrove e per questo motivo deciderà di mettere sottosopra tutto il palazzo.

Intanto Mauro e Leonor saranno completamente invaghiti l'uno dall'altra, seppur il ragazzo abbia una fidanzata che collabora Jimena.

Intanto il matrimonio fra quest'ultima e Manuel sarà a rischio quando l'uomo verrà arrestato insieme a Lola.

Anticipazioni de La Promessa dal 5 al 9 giugno

L’omicidio di Tomas continuerà a essere sotto indagine. Il sergente Funes arriverà a una svolta quando scoprirà che il ragazzo è morto in un luogo diverso da quello in cui è stato rinvenuto il suo corpo. Questa svolta porterà alla perquisizione di tutto il palazzo. Colta alla sprovvista, la marchesa non perderà altro tempo e ordinerà alla serva Petra di ripulirle la camera.

Jana, che è riuscita a scovare l’arma del delitto che ha ucciso Tomas, nasconderà il tagliacarte incriminato, finendo però con l'attirare su di sé i sospetti di Funes. A questo punto Jana reagirà con violenza, venendo rinchiusa all'interno di una stanza.

Intanto il sergente avrà un colloquio con Donna Cruz e Manuel, subendo un’altra aggressione verbale da parte di quest’ultimo.

La Promessa, spoiler fino al 9 giugno: Manuel ammette di aver passato l'ultima serata con Tomas

Donna Cruz vorrà che Manuel convoli a nozze con Jimena, in modo da mettere mano sulla tenuta ‘La Promessa’.

L’innamorata Leonor apprenderà dalla servitù che Mauro in realtà è già impegnato con un’altra ragazza di nome Teresa, nonché cameriera personale di Jimena. Il ragazzo, però, dichiarerà il suo amore per Leonor, anche se non intende in alcun modo far del male a Teresa.

Nel frattempo le indagini si concentreranno proprio su Manuel, il quale non potrà fare a meno di ammettere di aver trascorso con Tomas l’ultima sera prima della sua morte.

Lola arrestata, Simona peggiora

Comunque Manuel non vorrà in alcun modo vuotare il sacco su quello che si sono detti i due ragazzi e questa reticenza gli costerà la libertà, visto che Funes lo arresterà. In seguito anche Lola sarà tratta in arresto, per cui Alonso chiamerà a raccolta tutta la servitù affinché nessuno diffonda pettegolezzi in giro.

Le condizioni di salute di Simona non saranno delle migliori, al punto che Candela inizierà a temere il peggio per lei.