Un clima di pace e rispetto reciproco si diffonderà per tutta Adana durante la terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo che Mujgan e Demir concederanno il divorzio rispettivamente a Yilmaz e Zuleyha, questi ultimi avranno finalmente la possibilità di trasferirsi sotto lo stesso tetto con il piccolo Adnan. Entrambi desiderosi di poter vedere spesso sia Kerem Ali che Leyla, rimasti con gli altri genitori, non vedranno ragione di lasciare il paese. Qualcosa però potrebbe minare la tanto sognata pace.

Mujgan e Demir concedono il divorzio a Yilmaz e Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla ritrovata felicità di Zuleyha e Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, dopo il tentativo di fuga fallito di Zuleyha e Yilmaz, a Fekeli, Mujgan e Demir verranno consegnate delle lettere che Akkaya ha scritto prima di fuggire, ma che verranno recapitate in ritardo. Se la lettera per Ali Rahmet permetterà a padrino e figlioccio di riappacificarsi dopo un breve allontanamento, la lettera scritta per Mujgan sortirà un esito tanto ambito per Yilmaz. La dottoressa, una volta rassicurata sulla possibilità di restare a vivere alla villa con il bambino, si deciderà a concedere il divorzio al marito.

La lettera per Demir permetterà a quest'ultimo di capire che Zuleyha ha sempre amato solo Akkaya. Per tale ragione, pentendosi per tutto il male fatto alla moglie sulla tomba della defunta Hunkar, Yaman concederà a quest'ultima il divorzio. Successivamente Demir vorrà un incontro con Yilmaz in cui si stringeranno la mano per amor di pace.

A questo punto, anche se Kerem Ali e Leyla resteranno a vivere rispettivamente con Mujgan e Demir, per i due innamorati non vi sarà alcun impedimento per poter stare insieme.

Altun e Akkaya sotto lo stesso tetto

Yilmaz e Zuleyha si trasferiranno in un'altra abitazione di Fekeli, dopo aver deciso di restare ad Adana per vedere i figli, ma porteranno con loro il piccolo Adnan.

Akkaya, inoltre, deciderà di presentare alla compagna un architetto per poter progettare la loro futura casa. Per la coppia la felicità tanto sognata sembrerà essere arrivata, tanto più che anche con gli ex coniugi si instaurerà un ottimo rapporto.

Demir andrà con Zuleyha a firmare le carte del divorzio, ma presto qualcosa potrebbe turbare il clima positivo. Sarà una svista di Mujgan a dare il via a un evento a tragico. Per capire di cosa si tratti non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.