Nuovi e intriganti episodi di Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente, rivelano che Zuleyha e Yilmaz riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Demir e Mujgan accetteranno finalmente di concedere il divorzio ai loro rispettivi partner. Altun e il figlioccio di Fekeli potranno così finalmente stare insieme. Purtroppo però, la felicità dei due innamorati durerà ben poco, in quanto Akkaya perderà la vita per via di un drammatico incidente. Una vicenda che segnerà sicuramente un nuovo inizio per l'amatissima soap turca.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Kerem Ali cade dal divano e sbatte la testa

Dopo che Mujgan e Demir avranno concesso il divorzio a Zuleyha e Yilmaz, a patto che Kerem e Leyla restino a vivere con loro, i due innamorati potranno finalmente trovare una sistemazione tutta loro a Curukova. Zuleyha e Yilmaz andranno a vivere insieme con il piccolo Adnan, coronando il loro sogno. Purtroppo però, si tratterà di una felicità momentanea. Qualche giorno dopo il trasferimento nella nuova casa, Kerem Ali cadrà dal divano a causa di una distrazione della madre. Il piccolo sbatterà la testa e verrà portato in ospedale.

Preso dalla fretta di raggiungere il figlio in pericolo di vita, Yilmaz perderà il controllo della sua auto e cadrà dritto in un burrone.

A prestare soccorso ad Akkaya ci sarà Demir, che lo tirerà fuori dall'auto. Purtroppo le sue condizioni appariranno fin da subito drammatiche. Dopo una difficile operazione, Yilmaz riprenderà conoscenza. Fekeli e Zuleyha penseranno che Yilmaz sia fuori pericolo.

Yilmaz si riappacifica con Mujgan, poi chiede a Demir di prendersi cura di Zuleyha

Mujgan tirerà un respiro di sollievo vedendo svegliarsi il padre di suo figlio. La donna prometterà all'imprenditore che non gli farà più la guerra per il bene di Kerem Ali. Akkaya continuerà comunque ad essere in condizioni non ottimali, tanto che vorrà parlare con Demir.

Yilmaz chiederà allo Yaman di prendersi cura di Zuleyha nel caso dovesse morire. Demir accetterà e chiederà ad Akkaya di fare lo stesso nel caso in cui dovesse essere lui a morire per primo.

Arriverà la notte e Zuleyha deciderà di trascorrerla al fianco del suo amato Yilmaz in ospedale. In poco tempo però, mentre i due si ritroveranno soli, la situazione precipiterà. Yilmaz inizierà a tremare e dirà ad Altun che lei è stata sempre al centro della sua vita. Poco dopo purtroppo, Yilmaz morirà tra le lacrime e la disperazione della mamma di Adnan. L'uscita di scena di una dei personaggi principali di Terra amara cambierà drasticamente le sorti di Cukurova.