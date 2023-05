L'arrivo di Fikret ad Adana porterà non poco scompiglio durante le puntate della terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il nipote di Fekeli non solo avrà dei comportamenti ambigui, interessandosi perfino alla famiglia Yaman, ma comincerà a provare interesse nei confronti di Mujgan. Dapprima i due saranno legati da una profonda amicizia, ma non passerà molto prima che Fikret si senta attratto dalla moglie di Yilmaz.

Mujgan in pena per la zia Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret, il ritrovato nipote di Ali Rahmet Fekeli.

Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, dopo aver assistito alle pubbliche accuse di Zuleyha, anche Fekeli comincerà a pensare che Behice possa aver ucciso la sua amata Hunkar. Per questa ragione chiederà alla zia della dottoressa di lasciare la sua casa e addirittura il paese, nell'attesa che la situazione relativa all'omicidio della matrona Yaman non arrivi a un chiarimento. Inoltre Ali Rahmet aggiungerà che, a suo vedere, Behice ha una cattiva influenza sul matrimonio tra Mujgan e Yilmaz.

Per tale ragione fingerà di lasciare il paese, ma Behice darà appuntamento a un complice e si farà picchiare in viso. Non solo, la perfida donna chiederà di essere ferita con un colpo di pistola alla spalla, ma qualcosa andrà storto e all'aggressore scapperà un colpo che la colpirà in pieno stomaco.

Data la fuga dell'aggressore, Behice riuscirà a trascinarsi sul ciglio della strada prima di perdere i sensi. Qui verrà ritrovata da Mujgan, la quale sarà in compagnia di Fikret. Quest'ultimo deciderà di accompagnarla all'aeroporto con l'intento di fermarla prima che possa lasciare il paese con il piccolo Kerem Ali.

Mujgan accetta la vicinanza di Fikret

Behice verrà portata in ospedale di corsa dove verrà sottoposta a una delicata operazione. Mujgan incolperà di tutta la situazione sia Fekeli che Yilmaz, ritenendoli responsabili di quanto accaduto alla zia. La dottoressa, di conseguenza, non accetterà di essere consolata dal suocero e dal marito, ma piuttosto accetterà la vicinanza di Fikret.

Da qui sarà subito chiaro che il nipote di Fekeli comincerà a provare iun nteresse che andrà ben oltre l'amicizia. Fikret cercherà di tenere a bada i suoi sentimenti per non avere problemi con Yilmaz, ma per scoprire se riuscirà a mantenere segreto il suo interesse per Mujgan non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se sarà da subito evidente che la tensione tra Yilmaz e Fikret è destinata ad aumentare.