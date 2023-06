Cambio programmazione per la soap Terra amara dal 24 giugno 2023. L'appuntamento con la serie turca che appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori a settimana, risulta sospesa dal palinsesto del sabato pomeriggio.

Con lo stop di Verissimo, cesserà anche l'appuntamento con la soap nel weekend, dove ci sarà una vera e propria rivoluzione e ad approfittare sarà la soap opera spagnola Un altro domani.

La soap Terra amara sospesa al sabato: cambio programmazione dal 24 giugno

Nel dettaglio, la messa in onda di Terra Amara risulta sospesa dalla programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo 24 giugno.

Con lo stop di Verissimo, la soap non dovrà più assicurare un buon traino al talk show condotto da Silvia Toffanin e di conseguenza il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia, subirà delle sostanziali modifiche in daytime.

Le puntate del sabato pomeriggio di Terra amara saranno così sospese per tutto il periodo estivo e, al posto della soap opera turca, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Un altro domani, la "sfortunata" soap spagnola che si avvia ormai verso le battute finali di sempre.

Un altro domani si allunga al posto di Terra Amara: cambio programmazione Mediaset giugno

In particolar modo, il palinsesto di Canale 5 dal prossimo 24 giugno, prevede alle 13.40 la messa in onda di un episodio singolo di Beautiful, come sempre in prima visione assoluta.

A seguire poi, dalle 14:10, ci sarà spazio per le puntate inedite della nuova stagione di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo.

Alle 15:40, invece,ci saranno le nuove puntate di Un altro domani: la soap spagnola debutterà così nella fascia del sabato pomeriggio con un appuntamento della durata complessiva di tre ore.

La messa in onda di Un altro domani, al sabato pomeriggio, è prevista fino alle 18:45 circa, quando poi la linea passerà a Gerry Scotti per una nuova puntata di Caduta Libera.

Mediaset 'protegge' Terra amara e cambia la programmazione estiva in daytime

Un cambio programmazione col quale si cercherà di preservare l'appuntamento con la soap opera turca ed evitare così di mandare in onda episodi clou in un periodo "debole" dal punto di vita auditel.

Allo stesso tempo, Mediaset darà un'accelerata alla messa in onda di Un altro domani, la soap spagnola che in questa stagione televisiva non ha mai brillato dal punto di vista auditel, ottenendo una media di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno.

In questo modo, per settembre, Un altro domani potrà chiudere definitivamente i battenti e salutare così il pubblico di Canale 5 che l'ha seguita.