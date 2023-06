In Terra amara Demir verrà assassinato da Abdülkadir, ma durante le prossime puntate si scoprirà che il piano iniziale ordito con Hakan non sarebbe dovuto essere quello. Sarà uno scagnozzo a far fuori Demir per difesa personale: Abdülkadir sarà felice, ma fingerà rabbia per l'accaduto davanti a Hakan.

Abdülkadir felice per la morte di Demir

Il pm comunicherà a Züleyha l'epilogo più triste riguardante la vicenda della scomparsa di Demir: è stato rinvenuto morto in un magazzino abbandonato. Non la prenderà bene: Züleyha sverrà tra le braccia di Hakan e quest'ultimo inizierà a pensare che dietro la sua morte possa esserci uno scagnozzo di Abdülkadir.

Quest'ultimo sarà fiero dell'operato del suo uomo, ma davanti a Hakan fingerà di essere furioso.

Tutto questo perché non era previsto che Demir venisse ucciso e Abdülkadir, per continuare la sua messinscena, per punizione ucciderà colui che ha fatto fuori Demir proprio davanti agli occhi di Hakan. Mentre lo seppellirà penserà al giorno in cui è avvenuto l'assalto a Villa Yaman.

Demir ucciso il giorno dell'assalto

Il giorno dell'assalto Demir ha combattuto contro gli attentatori a colpi di arma da fuoco. Loro l'hanno colpito improvvisamente alle spalle, facendogli perdere i sensi. A quel punto gli assassini seguiranno il piano messo su da Abdülkadir: nascondere Demir in un magazzino abbandonato.

Mentre erano intenti a portarlo via, Demir ha provato a prendere a uno dei malviventi la pistola e per evitare la cosa l'ha ucciso in maniera brutale. L'intento di Abdülkadir non era quello di ucciderlo e i due temeranno per il fatto commesso.

Abdülkadir, invece, si è rivelato contento per il fatto che il suo uomo l'abbia ucciso.

"Hai fatto benissimo", ha urlato a colui che ha sparato il colpo fatale contro Demir. Hanno pensato a dove avrebbe dovuto seppellirlo: se la polizia lo trovasse probabilmente per loro sarebbe la fine.

Abdülkadir, però, non ha voluto seppellirlo, ma semplicemente nasconderlo in un frigorifero che si trova proprio nel magazzino.

Il dolore della famiglia Yaman

Successivamente sarà proprio lì che alcuni operai troveranno il corpo dell'uomo. Butteranno giù il muro dove è riposto il frigorifero che contiene il cadavere di Demir. Avviseranno subito le forze dell'ordine, che comunicheranno la cosa alla famiglia.

Tutti rimarranno scioccati dalla notizia della morte del loro capo e le speranze di ritrovarlo vivo spariranno in un istante. Un duro colpo per la famiglia Yaman e Züleyha si ritroverà a dire addio a quell'uomo che nella vita le ha regalato una figlia, anche se il loro amore era fondato sulla menzogna, il dolore e il disprezzo.