Terra Amara continua con nuove ed emozionanti puntate, e dando uno sguardo alle anticipazioni future presto molte cose potrebbero cambiare a Cukurova. Tra Demir e Zuleyha tornerà il sereno, tant'è che l'uomo cederà alla moglie la metà delle quote dell'azienda appartenenti a Hunkar. A stupire i due, però, sarà un segreto che non avrebbero mai potuto immaginare: Demir ha un fratellastro. A scoprirlo per prima sarà Zuleyha, che leggerà la misteriosa lettera consegnata di nascosto da Fikret, l'altro figlio di Adnan Yaman. Nonostante l'evidenza della grafia del padre, Demir non crederà alle parole che leggerà.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha trova una lettera che compromette il buon nome di Adnan Yaman

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che tra Demir e Zuleyha ci sarà un importante riavvicinamento dopo la morte di la morte di Hunkar. Il signor Yaman non sarà più l'uomo scontroso e arrogante che il pubblico ha imparato a conoscere, ma diventerà molto più comprensivo nei confronti della moglie. Zuleyha, dal canto suo, si legherà di più al marito dopo la morte di Yilmaz e riceverà anche la metà delle quote dell'azienda appartenenti a Hunkar. Un giorno Zuleyha si troverà per lavoro nell'ufficio del marito e troverà una busta anonima sulla scrivania. La donnala leggerà la lettera al suo interno e non crederà ai suoi occhi: Demir ha un fratellastro.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha confida a Demir di aver trovato una lettera

Nelle prossime puntate di Terra amara Zuleyha troverà una lettera che potrebbe screditare il defunto Adnan Yaman agli occhi del figlio. Mentre sarà a tavola con Demir, Zuleyha deciderà di consegnargli la lettera. È stata scritta dal padre Adnan, ed è la testimonianza della corrispondenza tra l'uomo e la sua amante, che lo accusava di non occuparsi del figlio che avevano avuto.

Demir sarà sconvolto dalle parole che leggerà, sia perché macchia il nome del padre e perché verrà a sapere della possibilità di avere un fratellastro.

Demir incredulo trova sostegno in Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir chiederà subito a Zuleyha chi possa aver consegnato quella lettera, ma lei non saprà rispondergli.

A lasciare la busta sulla scrivania è stato Fikret all'insaputa di tutti. L'uomo, arrivato a Cukurova presentandosi come il nipote di Fekeli, in realtà è il fratellastro di Demir ed è in città con uno scopo preciso: ha come unico obiettivo quello di vendicarsi del fratello e prendersi l'eredità che gli spetta. Nel frattempo Demir non solo non sospetterà di lui, ma sarà convinto dell'onestà del padre. "Non era il tipo di uomo che avrebbe abbandonato suo figlio", dirà a Zuleyha, deciso a trovare chi abbia potuto calunniare il nome del padre.