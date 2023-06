Nella terza stagione della soap opera Terra Amara Yilmaz Akkaya perderà la vita. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, a seguito di un drammatico incidente stradale, Yilmaz morirà, ma prima avrà la possibilità di riappacificarsi sia con la moglie Mujgan che con il nemico di sempre Demir. Infine l'uomo esalerà l'ultimo respiro su un letto di ospedale, non senza aver rinnovato a Zuleyha l'immenso amore che ha sempre provato per lei.

Yilmaz coinvolto in un incidente stradale

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Yilmaz, che dirà per sempre addio alla soap.

Seguendo la trama la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui sia Mujgan che Demir decideranno di concedere il divorzio ai rispettivi coniugi. L'unica condizione che i due anteporranno sarà la possibilità di continuare a vivere con i figli Kerem Ali e Leyla. Yilmaz e Zuleyha acconsentiranno alle richieste, visto che decideranno di restare a vivere ad Adana trasferendosi in una casa con Adnan, il loro figlioletto.

Quando tutto sembrerà andare per il meglio Yilmaz riceverà una chiamata da parte della domestica Nazire, la quale lo informerà di aver assistito a una rovinosa caduta dal divano del piccolo Kerem Ali con conseguente corsa in ospedale da parte di Mujgan. Su tutte le furie salirà in auto e guiderà senza porre attenzione alle stradine strette del paese, tanto che Yilmaz resterà coinvolto in un grave incidente.

Saranno Demir e Zuleyha, che si troveranno a passare di lì diretti a firmare le carte dall'avvocato, a estrarlo dall'auto che poco dopo esploderà. Le condizioni di Yilmaz appariranno da subito molto gravi.

La morte di Yilmaz

Dopo un delicato intervento Yilmaz si risveglierà, ma da subito sarà chiaro che la sua salute sarà più che precaria.

A questo punto Mujgan deciderà di fare ammenda per tutto il male commesso e recatasi in ospedale da Yilmaz chiederà scusa e prometterà di non fare più la guerra né a lui né a Zuleyha. Successivamente, sempre più sofferente, Akkaya chiederà di poter parlare con Demir, al quale chiederà di prendersi cura non solo di Zuleyha, ma anche di suo figlio qualora dovesse morire.

Ovviamente Yaman accetterà la richiesta di colui che fino a poco tempo prima è stato suo nemico.

Sempre più stanco Yilmaz resterà da solo nella camera di ospedale con Zuleyha. Le condizioni di salute precipiteranno irrimediabilmente e sul punto di morte Akkaya rinnoverà il suo amore a Altun, poi esalerà l'ultimo respiro.