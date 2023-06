Terra Amara, la TV Soap di Canale 5, va in onda anche nella settimana dal 5 all'11 giugno.

In particolare, Demir si sveglierà dal coma e testimonierà all'udienza per Zuleyha, Mujgan rischierà di perdere la vita e Sermin esternerà una richiesta inattesa.

Terra Amara, anticipazioni dal 5 all'11 giugno

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, in onda dal 5 all'11 giugno, rivelano che Yilmaz non potrà fare a meno di puntare il dito contro Mujgan. A parer suo, infatti, la donna è colpevole dell'arresto di Zuleyha.

Incapace di resistere a così tanto dolore e dopo aver scritto delle toccanti parole, la dottoressa proverà a togliersi la vita.

Rischierà di non farcela, ma i medici dell'ospedale riusciranno a salvarla. Quando si renderà conto dell'accaduto, non potrà fare a meno di sfogare tutta la propria disperazione.

Intanto, Naciye riceverà una richiesta inaspettata. Saniye si rivolgerà a lei per via del debito tra Gaffur e Hatip. La donna, sconvolta dalle sue parole, deciderà di agire. Farà appello a tutto il suo coraggio per impossessarsi della chiave della cassaforte e consegnare i documenti all'uomo.

Spoiler di Terra Amara dal 5 all'11 giugno: Sermin darà un ultimatum a

Nelle puntate di Terra Amara in onda dal 5 all'11 giugno, Zuleyha farà molta fatica ad adattarsi alla vita in prigione. Avvertirà la mancanza dei suoi figli e avrà diversi problemi con le altre detenute.

Stanca di dover sopportare tutto questo, con l'ausilio di un pezzo di vetro, minaccerà di fare del male a una delle compagne che la tengono in pugno. Yilmaz deciderà di andarla a trovare per aiutarla ad affrontare questa situazione. La rassicurerà e le prometterà di impegnarsi per restituirle la libertà. Anche Hunkar seguirà il suo esempio.

Nel frattempo, Hatip sarà determinato a trascorrere una serata romantica con Sermin, ma le cose non andranno secondo i suoi piani. La donna, infatti, apparirà molto turbata e gli dirà di essere intenzionata a interrompere la frequentazione. L'unico modo per continuare a stare insieme a lei sarà quello di divorziare da Naciye.

Demir e Yilmaz finiranno in carcere

Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara in onda dal 5 all'11 giugno rivelano poi che l'udienza di Zuleyha non andrà come previsto. Demir, infatti, dopo essere uscito dal coma, deciderà di non parlare a suo favore. Inoltre, proprio davanti agli occhi del giudice, ci sarà un duro scontro con Yilmaz. Questo scatenerà altri due arresti.

Intanto, la mamma di Uzum si renderà conto dell'interesse romantico che Fadik prova nei confronto di Rasit.