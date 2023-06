Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, promettono una settimana piena di emozioni. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 5 a domenica 11 giugno, Robert riceverà una telefonata che lo lascerà sbalordito. Si tratterà di Ariane, la quale lo esorterà a farle visita in prigione, quanto prima. Robert, però, sarà ignaro del fatto che Constanze ha già fatto sapere ad Ariane del suo arrivo imminente, motivo per cui la donna inizierà subito a pensare che Robert sia ancora innamorato di lei. Tuttavia, le cose non andranno come Ariane ha sperato, poiché scoprirà il motivo della visita di Robert e non sarà affatto contenta.

Tempesta d'amore, puntate dal 5 all'11 giugno: Max e Vanessa si occupano di un neonato

Nelle puntate di Tempesta d'amore, trasmesse dal 5 all'11 giugno, Sven, un vecchio compagno di scuola di Max, annuncerà una visita a sorpresa: l'uomo sarà desideroso di presentare suo figlio Anton al suo amico di vecchia data. Tuttavia, quando il capo di Sven lo contatterà per una videochiamata urgente, Max e Vanessa accetteranno di prendersi cura del neonato durante l'assenza del padre. Mentre si occuperanno del piccolo Anton, Vanessa farà una confessione importante a Max che potrebbe mettere in discussione il loro rapporto.

Yvonne finge di avere una distorsione alla caviglia

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, si scoprirà che la tenuta di Thalheim sarà venduta nel giro di 15 giorni.

Constanze avrà la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, ma dovrà anticipare una caparra di 200.000 euro. Paul si sentirà in colpa vedendo Constanze così in difficoltà.

Intanto Yvonne vorrà attirare Christoph nella sua trappola, così fingerà di avere una distorsione alla caviglia e lo aspetterà sul ciglio della strada.

L'idea della donna sembrerà funzionare, infatti Christoph deciderà di aiutarla e di accompagnarla in albergo.

Successivamente Erik aiuterà Gerry a dare il suo primo bacio a Merle, solo successivamente momento l'uomo si accorgerà che la giovane è davvero interessata al suo amico.

Shirin scopre che Gerry e Merle si sono baciati

Shirin scoprirà del bacio tra Gerry e Merle e comincerà a temere di perdere il ragazzo per sempre, così deciderà di andarlo a trovare.

Spinto dalla sua cattiva coscienza, Paul vorrà aiutare Constanze a riacquistare Gut Thalheim. Casualmente, Paul scoprirà l'idea di investimento di Max e, nonostante qualche esitazione, deciderà di dirottare i soldi dell'albergo, inizialmente destinati alla ristrutturazione dell'area termale.

Purtroppo, il giorno dopo arriveranno delle brutte notizie che potrebbero compromettere i piani di Paul e Constanze. Più tardi Ariane verrà aggredita dal suo compagno di cella. La dark lady inizierà a consolidare la sua teoria riguardo Christoph e potrebbe pensare d'informare le autorità competenti al riguardo.

Constanze vuole proteggere Ariane

Constanze continuerà ad avere la preoccupazione principale di garantire la sicurezza di Ariane e potrebbe tentare di attirare Christoph e Werner fuori dalla loro riserva, usando ancora una volta un bluff.

Infine, Max continuerà ad avere seri dubbi sul fatto di prendersi cura del bambino di Sven e sarà assai turbato dal fatto che Vanessa abbia promesso al suo amico di tenere il bambino, senza averlo prima consultato. Nonostante il sostegno di Hildegard, Alfons e Michael, l'uomo non saprà come comportarsi. Vanessa continuerà a cercare di convincerlo a prendersi cura del figlio di Sven e per addolcirlo gli metterà il neonato tra le braccia.

Infine nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Vanessa e Max potrebbero dover prendere una decisione molto importante riguardo al loro futuro.