Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra amara che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera svelano che Saniye Taskin darà un ultimatum a suo marito Gaffur quando apprenderà della sua intenzione di trasferirsi in Germania per motivi di lavoro.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur vuole trasferirsi lontano da Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le prossime puntate italiane trasmesse a breve in tv rivelano che Saniye (Selin Yeninci) scoprirà il piano di fuga di Gaffur.

Tutto inizierà quando l'uomo richiederà il passaporto per poter lavorare all'estero. Behice (Esra Dermancioglu) sarà sul punto di denunciarlo per la morte di Hatip avvenuta qualche mese prima. La zia di Mujgan costringerà l'ex capomastro a tenere la bocca cucita dopo aver scoperto la verità sulla morte di Hunkar. Pertanto, Taskin temendo una ritorsione nei confronti di Saniye e la piccola Uzum si recherà in gendarmeria per chiedere il passaporto e fare così una richiesta di lavoro lontano da Cukurova. Allo stesso tempo, la cognata di Gulten apparirà sconvolta quando scoprirà il piano di suo marito.

Il fratello di Gulten riceve una proposta di lavoro in Germania

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma nelle prossime settimane in tv, Gaffur riceverà una lettera dove scoprirà di essere atteso in Germania per un colloquio di lavoro.

Uzum a questo punto prometterà al padre di mantenere il massimo riservo su questa faccenda. Purtroppo la bambina non riuscirà a mantenere la bocca chiusa in quanto preoccupata per la sorte del padre adottivo. Pertanto, la fanciulla informerà subito Saniye che vorrà vederci più chiaro. La capomastro a questo punto avrà un confronto con suo marito, che la informerà di voler valutare nuove proposte di lavoro per la tranquillità famigliare.

In questo frangente, il fratello di Gulten metterà in evidenza il rapporto conflittuale nato tra sua moglie e Sevda, la nuova inquilina della tenuta di Demir e Zuleyha.

Saniye dà un ultimatum al marito

Ma le parole di Gaffur (Bulent Polat) non convinceranno Saniye che gli darà un ultimatum. La capomastro infatti avviserà suo marito che se decidesse di partire per la Germania non esiterebbe a lasciarlo ed a non fargli vedere Uzum.

Quale sarà la scelta dell'uomo di fronte alla richiesta di sua moglie: partirà oppure troverà una soluzione per arginare il ricatto di Behice? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire come evolverà la storyline.