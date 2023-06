L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle puntate in onda prossimamente annunciano diverse novità. In primo piano ci sarà la scarcerazione di Zuleyha che tornerà libera e riabbraccerà Hunkar. La protagonista si fiderà di sua suocera e le confesserà del tentato omicidio di Behice. Hunkar le dirà quindi di andare subito a denunciarla, ma lei spiegherà che in ospedale nessuno le ha creduto. Quando Zuleyha arriverà alla villa sarà delusa dall'assenza dei bambini e da Demir che la tratterà come una domestica.

Anticipazioni Terra amara: Demir cambierà dichiarazione e farà liberare Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che per Zuleyha arriverà il tanto atteso momento della scarcerazione. Demir, infatti, si lascerà convincere da Hunkar a cambiare la sua dichiarazione.

La donna dirà a suo figlio di comprendere bene il suo cuore spezzato, ma lo esorterà anche a pensare a Zuleyha che è la madre dei suoi figli. Le parole di Hunkar e le voci del paese smuoveranno qualcosa in Yaman che andrà a parlare con il pubblico ministero. Demir ammetterà che sua moglie gli ha sparato per reazione alle sue tante provocazioni e Zuleyha tornerà in libertà in attesa del processo.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha troverà Hunkar all'uscita dal carcere

Al centro della scena ci sarà la scarcerazione di Zuleyha. Ad andare a prenderla sarà Hunkar che si lascerà andare ad un abbraccio sincero con sua nuora. "Tutto è finito, finalmente sei libera", dira Hunkar a Zuleyha tra le lacrime dimostrando di provare per lei un affetto profondo.

Quando saranno in macchina, la signora Yaman consiglierà a sua nuora di evitare il più possibile di avere contatti con Mujgan e Behice e Zuleyha deciderà di aprirsi con lei.

La donna confiderà a Hunkar che quando era in ospedale la zia della dottoressa ha provato a ucciderla. La suocera consiglierà a Zuleyha di andare subito a denunciarla alla polizia, ma la donna preferirà non andare fino in fondo.

Demir ancora spietato con sua moglie, Zuleyha delusa all'arrivo alla villa

Zuleyha dirà a Hunkar di non voler denunciare Behice. La donna spiegherà che quando in ospedale, subito dopo il tentato omicidio, ha provato a parlarne con Sabahattin e Julide, nessuno di loro le ha creduto.

Quando Zuleyha arriverà a villa Yaman, dovrà affrontare l'ennesima delusione. La gioia della libertà lascerà spazio alla disperazione quando vedrà che i suoi bambini non sono lì ad aspettarla. Demir, inoltre, dirà a sua moglie di non averla ancora perdonata e che potrà restare alla villa soltanto come domestica.