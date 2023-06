Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano ancora molte emozioni. Dopo le disgrazie arriverà il sereno e per Cetin e Gulten ci sarà finalmente il giorno delle nozze. Il momento di gioia, a lungo rimandato per la morte di Hunkar Yaman, sarà celebrato da Zuleyha che prenderà le redini della tenuta. Per i due innamorati sarà un momento indimenticabile e la grande emozione coinvolgerà anche tutti i presenti.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Hunkar farà rimandare ancora le nozze di Gulten

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto a Cukurova accadranno diversi eventi negativi. Il primo sarà la morte di Hunkar che perderà la vita per mano della perfida Behice. Tutti gli abitanti del villaggio saranno sconvolti dall'improvvisa morte della matriarca e non ci sarà spazio per nessun festeggiamento. Cetin e Gulten saranno costretti a rimandare le nozze ancora una volta, in attesa di momenti migliori. Nel frattempo, molte cose cambieranno e sia Demir che Mujgan decideranno di concedere il divorzio ai rispettivi coniugi per permettere loro di vivere insieme. Zuleyha e Yilmaz saranno a un passo dall'essere liberi, quando Akkaya morirà a causa di un tragico incidente in auto.

Per la protagonista arriverà un periodo di totale sconforto, ma riuscirà ad uscirne grazie al sostegno di Demir.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha prenderà le redini della tenuta

Le prossime puntate di Terra amara annunciano che Demir starà vicino a Zuleyha dopo la perdita di Yilmaz e deciderà di affidare a lei le redini della tenuta.

La donna prenderà di fatto il posto di Hunkar e dopo le tante tragedie tornerà il sereno. La prima cosa che Zuleyha deciderà di fare sarà quella di celebrare i matrimoni delle coppie di Cukurova e in particolare di Cetin e Gulten che tanto hanno atteso questo momento. Finalmente i due protagonisti potranno lasciarsi alle spalle le preoccupazioni del passato per vivere un futuro d'amore insieme.

La cerimonia sarà molto emozionante, anche perché Zuleyha non potrà fare a meno di pensare che accanto ai suoi amici avrebbe dovuto esserci anche Yilmaz.

Cetin e Gulten felici e innamorati

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo tanti ostacoli Cetin e Gulten riusciranno a sposarsi. Alla cerimonia saranno tutti presenti ed emozionati, a partire da Gaffur che non potrà trattenere le lacrime per la felicità di sua sorella. La musica farà divertire gli invitati, ma non mancheranno i momenti dedicati ai sentimenti. Zuleyha farà un discorso molto toccante in cui ricorderà la suocera Hunkar e augurerà felicità ai suoi più cari amici.